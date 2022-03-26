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避開國一清明連假中部路段車多 今提前出門仍塞車

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國一北斗交流道到彰化系統的北上車多，南下相對一路順暢。記者簡慧珍／攝影
國一北斗交流道到彰化系統的北上車多，南下相對一路順暢。記者簡慧珍／攝影

為避免清明連假掃墓和出遊人潮車潮塞在路上，高公局對清明節前兩個周休二日實施七五折單一費率，民眾不但配合政策，很多人還提前返鄉掃墓，國一彰化系統到北斗交流道中午前北上塞車，中午過後改為南下越晚越塞，傍晚時速降至20至40公里。

國道一號第三大隊指出，今天彰化系統到北斗交流道之間僅發生零星事故，包括黑狗誤闖南下國道在路肩徘徊，北上212公里兩輛轎車追撞，幸好很快排除，因車流量增加，車行速度從40至60公里下降到20至40公里。

今年清明國道交通疏導措施，國一明（27）日至28日及4月2日至5日都實施七五折的單一費率，4月2日至4日每天凌晨0至上午5點國道全線暫停收費，4月5日上午凌晨0點至上午10點國道全線暫停收費，民眾可提前或稍晚出門以避開塞車高峰時段。

國道 塞車

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