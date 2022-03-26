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地震加連日降雨…中橫便道多處落石 開放通行期程再延後

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
近日連雨加上地震，造成中橫便道多處落石，公總表示，將延續封路時段，待明早巡檢後，再研議是否開放。圖／公路總局提供
近日連雨加上地震，造成中橫便道多處落石，公總表示，將延續封路時段，待明早巡檢後，再研議是否開放。圖／公路總局提供

連日大雨加頻繁地震中橫便道落石不斷，公路總局20日起封閉道路，原定今天下午放行，但又遇雨勢，考量安全，公總待明早朝巡路況後，再研議是否開放。公總呼籲用路人注意落石、坍方等路況，小心駕駛。

台8臨37線中橫便道17.2公里處，因受巨石崩落，橋梁嚴重變形，公總谷關工務段為施造維修工程，20日上午7時封路，原定今天下午4時30分重新開放通行，但23日6級地震加上連日降雨，導致中橫便道多處有落石，且雨量也達到封路標準，決定延續封路時間，待明天上午朝巡路況後，再研議是否開放。

谷關工務段長呂正安說，中橫便道因3月23日地震及連日降雨，已有多處落石且雨量已達封路標準，為考量通行安全，故今日下午16時30分及明（27日）早上7時通行班次停開。工務段已動員大型機具進場，準備清坍，但雨勢仍不斷，將待雨勢稍緩後，即會進行清坍。明天早上再辦理朝巡路況，研判是否開放明日下午4時30分的通行班次。

公路總局指出，本次搶修，將於27日下午16時30分開放通車初期，先恢復大梨山居民小型車（3.5噸以下）及豐原客運865路通行，若遇雨情或地震等天災因素，不排除再延長封閉期間。

公總也表示，工程後續仍需進行修復，以利早日全面恢復通行，故每天開放7時及下午4時30分2通行時段，未開放中午12時通行時段，請大梨山居民注意；「3.5噸以上至17噸之車輛，不載貨(空車)」通行，將待觀察受損結構修復後之穩定情形，再適時公告開放時間。

中橫 地震 落石

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