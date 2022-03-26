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連日雨！古蹟鹿港龍山寺木建築疑遭水滲透 書法家痛心
最近連日下雨，鹿港書法家林俊臣發現國定古蹟鹿港龍山寺木構建築被水滲透，相當不忍、痛心，他將心境分享在臉書上引發討論，彰化縣府文化局指出，龍山寺修復計畫由文資局主導，修復工程規畫設計（因應計畫）近日公告。
林俊臣昨天到龍山寺，發現連日下雨造成正殿的木構建築出現滲透，他說，接下來可能就會出現白蟻，雖然經過多次討論會勘，但長期以來都未實際進行周延保護龍山寺，導致彩繪、木建構狀況愈來愈差，文資單位應加快腳步維護。
鹿港龍山寺管委會總幹事黃美美表示，這幾天的雨勢還不致看到木建構漏水，但從九二一地震，鹿港龍山寺木柱移位、牆面斷裂等嚴重毀傷，而有較大動作的整修外，其餘像是彩繪等都沒修復過，短暫暴雨曾讓木建築滴水下來。
文化局長張雀芬說，文化部長李永得去年底曾到鹿港龍山寺，關心修復情況及歷程，也請文資局加速啟動鹿港龍山寺全面修復工作，經了解，彩繪部分今年2月已上網招標，修復工程的規畫設計（因應計畫）近日也將委託建築師來做。
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