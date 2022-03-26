扶輪傳愛今年超了沒？桃園肝癌腹超檢驗121人結果出爐

肝炎需長期追蹤，降低肝癌發生機會。肝病防治學術基金會今與台北敦化扶輪社，於桃園市復興區公所三民社區舉辦「今年超了沒？桃園復興區肝炎肝癌腹超大檢驗」，針對30歲以上民眾，做免費肝炎、肝癌、病毒量抽血篩檢及腹部超音波檢查，其中肝癌腹部超音波檢查共121人均未發現異常。

肝基會總執行長楊培銘說，肝基會去年3月推動「今年超了沒？腹超十年計劃」，為弱勢及勞動朋友進行腹部超音波篩檢，10月再串聯北、中、南、東12家醫療院所同步腹超活動，當天上午3小時共篩檢1912人，發現5人疑似肝癌、79人有性質不明肝腫瘤、6人有肝硬化、高達56%受檢者有脂肪肝。

現代人吃太好又少動，導致脂肪肝發生率不斷提高。楊培銘呼籲，B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應接受腹部超音波檢查。

國際扶輪連結世界，2022新冠疫情趨緩，再接力推動「扶輪傳愛．消除肝病」，指導單位國際扶輪3522地區台北敦化扶輪社長林仁宏說，B肝及C肝病友需定期追蹤或治療，特別是原鄉，很多民眾沒有症狀、工作忙碌或經濟等因素中斷，為協助這些病友回到醫院治療或追蹤。

林仁宏說，肝病是國病，扶輪人出錢、出力、出時間、出愛心，大家心手相連一起做公益。這次活動扶輪人積極投入，有30多位扶輪人親至會場做服務，幫助民眾做肝病檢查，讓異常者能回到醫療院所治療或定期追蹤，肝病早日從台灣消失。

桃園市復興區衛生所主任林德文說，肝臟是沉默的器官，因沒有痛覺神經，許多患者常不知道自己有肝病，往往需要要血液檢查或超音波檢查，才發現肝臟早期病兆。因此，普及肝病篩檢，讓肝病患者能早期發現、早期治療，是提高肝病治癒率，解決國人肝苦的最佳途徑。

三立電視台藝人吳鈴山於2019年曾受邀為肝基會保肝篩檢活動在新北市樹林場代言，近來疫情趨緩，又家住桃園，得知此次桃園復興區保肝篩檢，才驚覺太太從未做過任何健康檢查，加上近期多位藝人健康亮紅燈，甚至往生，義不容辭立馬答應和太太黃崇蘭一起前往做公益分享。

吳鈴山說，用自身經驗呼籲大家，健康絕不能憑感覺或找任何忙碌做藉口不去檢查，唯有早期發現，任何疾病都可能完全治癒，對於肝基會長年結合社會的愛心善款，全台走透透，不放棄任何一個偏鄉死角，尤其特別關心原鄉族群，希望早日讓肝病在台灣絕跡，非常感動。良善企業的愛心熱情，出錢出力更令人敬佩，期望復興區的居民能珍惜這份寶貴的資源

楊培銘說，B肝帶原者已有藥物可以控制，C肝也有大於9成8的極高治癒率口服新藥，治療費用全由健保給付。肝基會不會放棄找出潛在B、C肝患者的機會，而持續結合社會愛心善款，從事肝病篩檢活動，努力提昇民眾如何正確保肝的意識，更讓患者落實主動篩檢、積極就醫、早期治療三步驟，幫助患者們早日脫離「肝」苦。