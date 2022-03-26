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新北COSTCO首間加油站開張 網憂搶加油「交通塞爆」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
好市多掛出油價為95無鉛30.3元、98無鉛31.8元，比起中油今日牌價95無鉛33元、98無鉛35元，便宜2.7及3.2元。圖／陳世軒提供
好市多掛出油價為95無鉛30.3元、98無鉛31.8元，比起中油今日牌價95無鉛33元、98無鉛35元，便宜2.7及3.2元。圖／陳世軒提供

位在新莊的COSTCO好市多今天加油站試營運啟用，好市多掛出油價為95無鉛30.3元、98無鉛31.8元，價格極具競爭力，預期吸引民眾上門加油，居民擔心日後將造成當地車流回堵，交通局則表示，將持續密切觀察。

好市多的油價比起中油今日牌價95無鉛33元、98無鉛35元，便宜2.7及3.2元，小汽車加滿一桶約可省百元超級優惠，但未販售92無鉛及柴油，且需加入會員辦卡才能加油，網民怨嘆「沒機會加便宜油了！」

好市多向來是民眾採買的熱門地點，有便宜油可加，吸引不少民眾興匆匆跑到現場，不少民眾就擔心好市多加油站出入口會塞爆建國一路，日前新北市議員參選人陳世軒也跑到現場查看，除了宣布有便宜油可加的好消息，也提出交通質疑。

觀察今天好市多加油站試營運，建國一路主要出入口未開放，僅能從賣場車流出口進入，市議員參選人陳世軒表示，新莊好市多設立加油站，提供更優惠的價格，預期能帶來人流與車潮，更能帶動周邊經濟，這是新莊人所樂見的，但周邊交通動線及管制措施仍要完善，才不會造成附近居民的困擾。

新北市交通局則對此表示，交通局皆密切觀察現場車流情形，加油站建國一路出入口開放後，若產生車流回堵壅塞情形，將立即派員疏導，並要求業者提出改善方式。

市議員參選人陳世軒表示，新莊好市多設立加油站，優惠價格預期能帶來人流與車潮，周邊交通動線及管制措施要完善才不會造成居民困擾。圖／陳世軒提供
市議員參選人陳世軒表示，新莊好市多設立加油站，優惠價格預期能帶來人流與車潮，周邊交通動線及管制措施要完善才不會造成居民困擾。圖／陳世軒提供

好市多 加油站

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