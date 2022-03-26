10個問題自我評估「腦霧指數」 頭重腳輕、忘東忘西恐是警訊

新冠肺炎有各種病徵和後遺症，包括嗅覺、味覺失靈、呼吸困難等。當中Omicron變種病毒的後遺症「腦霧」受到關注，雖然大家普遍認爲這種症狀在老年才會出現，但實際各年齡層都會有機會受影響。想知道疫情下自己有沒有「腦霧」？今天為大家帶來了一個簡單測驗，只需要回答10個問題就能自我評估。

除了Omicron變種病毒以外，出現「腦霧」的主因還有壓力、睡眠不足、荷爾蒙失調、營養不足和不健康的飲食習慣等等。如果經常發現自己很難集中、健忘，腦袋好像鋪了一層霧氣的話，你可能已經有「腦霧」。來自台灣的鄭淳予醫師曾經分享過一個分辨「腦霧」的測驗；回答以下10條問題，為自己的情況評分看看自己的腦霧指數吧！

請為在過去1個月内以下10個現象的發生頻率評分，並記錄分數以統計腦霧指數。

0：不到一天 1：有幾天 2：一半以上時間 3：幾乎每天

【1】平時拿手熟練的事，需要花更多時間去完成，還不見得做的好。 【2】覺得靜不下來或煩躁不安，無法集中精神做該做的事。 【3】別人交代的事，轉頭就忘，或是，有件事要告訴某人，可是一看見他，就全忘了。 【4】常常找不到經常需要使用的東西（手機、錢包、鑰匙…）。 【5】和別人溝通時，無法精準表達意思，搞不清楚自己想說些什麼，也無法順利理解他人的意思。 【6】生活或工作上，需要動腦思考時，想不出好點子，思緒緩慢、混沌，要做決定時，覺得困難。 【7】覺得身體疲勞，怎麼睡都睡不飽，頭腦暈暈重重，很不清爽。 【8】日常生活變得提不起勁，興致缺缺，要打起精神做該做的事，感覺很辛苦。 【9】覺得身體不舒服，包含任何一項：頭痛、頭暈、視力模糊、耳鳴、腦鳴、頭脹，或頭重腳輕。 【10】因為上述所提到的問題，已經造成您在工作上，或日常生活中，或和他人相處時的困擾。

「腦霧」指數結果 0-5分：健康腦 6-14分：微腦霧 15-22分：明顯腦霧 23-30分：重度腦霧

腦霧的症狀可以透過調節飲食和生活習慣改善。例如嘗試抗氧化的「地中海飲食」或多吃蛋白質，保持適量運動，並作充足睡眠等等。

如果覺得自己出現了焦慮的症狀，可以利用以下由William W.K.Zung 於1971年編制的SAS（Self－Rating Anxiety Scale）主要用於評出焦慮病人的主觀感受，並衡量其焦慮狀態的輕重程度及其在治療中的變化，評定時間跨度是最近一周的自我評核測試。用5分鐘的時間看看自己有沒有焦慮症呈陽性吧！

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文章授權轉載自《香港01》