鳳梨禁令逾1年陸14度「已讀不回」 台灣在WTO促提出科學證據

中國大陸對台下鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷禁令多時，期間我方14度要求對岸展開科學對話技術性諮商，都遭「已讀不回」。

農委會今表示，我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團，於台北時間3月25日下午6時，在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）第82次例會，再提出特定貿易關切，要求中國依據國際規範提出科學證據，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷。

農委會也建議雙方應儘速透過兩岸平台展開科學與技術性諮商，解決我國水果輸中問題。

農委會表示，由於中國大陸對我國14度要求科學對話技術性諮商遲未回應，我國在3月23日至25日召開的SPS委員會議第82次例會再次提案關切，我國由常駐WTO代表團副代表林良蓉發言，對中國暫停我鳳梨、釋迦與蓮霧輸銷表達嚴正關切，要求中國遵循WTO的SPS協定與相關國際標準，提供詳細的鑑定報告、適當保護水準與風險分析報告，採取國際通行對貿易限制最小的作法，儘速恢復我國三項鮮果實輸銷。

農委會說，中方在會議上表示經風險評估，認為我國源頭管理強化措施仍有疑慮，我方再次表示仍在等待中國提供科學證據與相關報告，以利有效解決此議題。

農委會另表示，SPS委員會提供WTO會員解決與討論相關貿易爭議的溝通平台，我國於例會再次提出特定貿易關切，期能透過訴諸WTO國際多邊場域促使中方回應。針對中方對我國強化措施疑慮，農委會也再次促請中方應儘速透過兩岸聯繫管道展開雙邊技術性諮商，以科學對話積極尋求合理的解決方式。

農委會國際處處長林家榮表示，昨天是我方第二度在SPS委員會提出特定貿易關切，要求中方提出科學證據，與台灣進行雙邊對話，目前仍希望中國能有善意的正面回應，假設還是遲遲收不到回應，農委會也會跟相關部會討論下一步的因應措施，不排除走紛端解決機制，「再等等看，希望不要走到那一步，能討論最好。」