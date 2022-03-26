獨創心房顫動治療 中榮院長陳適安引領世界的心跳

心房顫動引起心律不整，常來的又急又猛，恐引發中風甚至死亡。台中榮總院長陳適安獨創心房顫動電燒術，被美國心律醫學會稱為「台北方法」，難能可貴的是，他不藏私，將此醫療技術推廣至海內外，同時推動心房顫動篩檢重要性，更提出「台北宣言：治療心房顫動防止中風」，以及參與或指導制定全球各類心律不整治療準則。

陳時安今舉辦新書「引領世界的心跳」發表會，包括前副總統蕭萬長、退輔會主委馮世寬，衛福部次長石崇良、宏碁創辦人施振榮、遠見．天下文化事業群創辦人高希均等到場共襄盛會。

「陳適安是我的救命恩人。」前副總統蕭萬長一開場就說，十多年來，陳適安及北榮醫療團隊無微不至的照顧，讓他和家人感激不盡，陳適安強調團隊精神，而非個人作秀，帶領醫療團隊打造全球頂尖的電燒術，嘉惠更多病人，真的是台灣醫療之光。

陳適安新書中寫道，長年投入研究造成脊椎傷害，必須接受矯正手術，當時臥病在床，且被醫師告知，若手術有一點偏差，可能要坐輪椅，治療前，陳適安把自己負責手術的一名榮民病人請到病床前，告知關於手術都已安排好了，會請其他醫術精湛的醫師進行手術。退輔會主委馮世寬說，「看到這裡，真的是當場落淚。」因榮民為台灣建設很多，他最關心的就是對榮民的照顧。

馮也談到前一陣子，心臟衰竭併發肺水腫到三總就醫，陳適安立即請北榮內科部心臟科主任林彥璋前來關心，當他病情獲得控制，離開加護病房時，很多護理師都來一起照相。馮世寬笑說，她們應是心想「這個人還活著，真不簡單。」

衛福部次長石崇良說，他擔任內科住院醫師時，最怕跟到心臟電燒手術的老師，因手術很辛苦、困難，往往上午開始的手術，因手術時間長，結果就是無法吃中餐了。心房顫動治療難以治療，陳適安仍堅持走在自己的道路，並勇於突破找的新方法治療病人，獨創電燒術不復發機率高達85%，於世界上是數一數二。

「我曾經有兩次中風的狀況，主要的原因就是心律不整及心房顫動。」宏碁創辦人施振榮說，他現在應還是台灣心臟支架數的紀錄保持人，總共有13支，當時出現心房顫動時，也是到台北榮總由陳適安進行手術治療，現在就是每天服用抗凝血劑，健康維持的很好，宏碁現在也與台中榮總合作智慧醫療。

「陳適安是台灣之光。」遠見．天下文化事業群創辦人高希均說，陳適安最令人感動的是，分享、合作和大家共同創造更好的環境，這是最關鍵的地方，「一個人成功不如兩個人成功，兩個人不如團隊的成功。」

陳適安表示，30年前開始致力於心房顫動治療，並為台灣培育醫療人才，至今已培育17名國內教授，若加上國外教授將超過20人。他說，一個人不可能完成所有的事，一定要尋找幫手，鼓勵醫師不要僅鎖定一個科、一個地區、一家醫院，應到外面寬闊的世界往前衝，不要閉門造車，透過與他人交流、競爭，醫療發展才有進步。