高醫研究發現 服菌生菌可降低瘜肉生成防大腸癌上身

醫學不斷演進，二戰期間德軍曾用過駱駝糞便治療痢疾，現今醫界則發現服用益生菌也可降低大腸腺瘤性瘜肉發生。高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院今在消化系聯合學術年會中發表一項長達6年的追蹤研究，發現大腸腺瘤性瘜肉切除的患者持續服用宮入菌1年，瘜肉發生率從70.8%下降至31.3%，可防大腸癌上身。

專攻胃腸內科的高雄醫學大學副校長吳登強表示，衛福部統計，大腸癌連續14年居癌症發生數之冠，2019年超過1萬7000人確診、5000人死亡，堪稱「癌王」。大腸癌是大腸內腺瘤性瘜肉癌化而成，早期無症狀，須靠篩檢發現；若能早期發現並切除，治癒率可達90%，不過術後仍有高達6成的復發率。

高醫胃腸內科研究團隊為預防腺瘤性瘜肉的生成與復發，王俊偉等醫師2017年起針對381名大腸鏡瘜肉切除術患者，分成服用益生菌與未服用兩組對照，進行為期6年的臨床研究，其中95人已完成試驗，包括做過3次大腸鏡檢查及瘜肉切除的患者在內，結果每天服用以「宮入菌」（CBM588)為主成分的益生菌，一年後大腸腺瘤發生率從70.8%明顯降至31.3%。

高醫胃腸內科吳秉儒指一名80多歲的王老先生腹瀉長達半年，經大腸鏡檢查，大腸有4顆瘜肉，切除後未明顯改善，後來服用「宮入菌」一、二年後再接受大腸鏡檢查，都未再發現任何腺瘤，腹脹、腹痛情況也改善。

王俊偉表示，宮入菌這支益生菌，具芽孢、耐胃酸、耐熱等特點，穩定性佳，也可與抗生素、免疫抑制劑等藥物併用，還可促進酪酸、醋酸等短鏈脂肪酸產生及調節免疫細胞生成，修復且鞏固腸壁上皮細胞，抑制壞菌，幫瘜肉切除患者改善腸道細菌叢生態，產生消化道保健綜效。

吳秉儒說，由於厭氧菌在血液中不會增殖，更適用於腸黏膜破損嚴重的急重症患者，可減緩癌症治療過程的不適感。吳登強表示，大腸癌長年盤據十大男女癌症排行榜，不可忽視。益生菌經多項研究證明，除可預防大腸癌，作為輔助癌症治療良藥外，每日服用也可延長癌友生存期，同時減緩治療過程引發的諸多不適，此外，當然民眾最好天天五蔬果，維持腸內良好菌種型態。