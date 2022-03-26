「病主法」3周年 盼超前討論生死為超高齡社會做準備

亞洲第一部以病人為主體的「病人自主權利法」邁入3周年，立法院榮譽顧問、現任病人自主研究中心執行長楊玉欣今出席「如果還有明天」新書發表記者會，期盼點出「善終」不靠運氣而靠準備，希望以終點的話題引領眾人重新思考「一路向死的人生，該怎麼活才不枉此生？」

楊玉欣記者會中致詞說，善終的準備來自於人生的圓滿，而人生的圓滿也源自於對生死的認知與討論，期盼透過新書和社群活動推廣，讓社會越討論越幸福，翻轉對生死話題的忌諱，讓人人都活得更好，為超高齡社會做好準備。

衛福部長陳時中今出席致詞表示，我們都沒有面對死亡的經驗，也沒真正死亡過，「病主法」立法精神很好，可透過分享、交換經驗心得，在專業思考後做出選擇。他說，如果還有明天，我奧做自己生命的主人，如果沒有明天，我要活在當下好好珍惜每一天。

台北市長柯文哲則說，2015年當時推動「病主法」時，楊玉欣是國民黨不分區立委排名第一，「當時本人跟民進黨關係非常好，所以兩黨簽名都通過」。他認為「病主法」相當先進，但要改變社會邏輯不容易，必須有步調去做。

回憶過去任台大醫院外科加護病房主任，柯文哲說，葉克膜1994年引進台灣，能讓病人撐半個月、一個月，但「生死界線在哪？」，且碰到病人情況不好，醫生多半跟家屬討論，大多沒勇氣和病人討論生死，他認為在病人癌末或預後不好時，應和病人討論、讓病人決定自己生命議題。