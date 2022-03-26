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北醫大3D列印器官助「死留全屍」 盼增器官勸募機率

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫大創新創業教育中心協助製作各種尺寸大小的器官，讓願意捐器官的大體能保留完整的身體，也希望能幫助器官勸募。記者陳雨鑫／攝影
北醫大創新創業教育中心協助製作各種尺寸大小的器官，讓願意捐器官的大體能保留完整的身體，也希望能幫助器官勸募。記者陳雨鑫／攝影

20多歲的女子因故辭世，家屬決議將她全身器官捐出，但術後身體沒有臟器的支撐而凹陷，雙和醫院器官勸募小組負責人、神經外科醫師陸惠宗說，大體在術後雖然會火化，但凹陷的身體，少了已經被捐出的器官，仍讓家屬感到不捨。團隊在24小時內請3D列印團隊，把所有女子捐出的器官都列印出來，協助術後放進女子體內。他說，當時女子的家屬親自將3D列印的器官交到團隊手中時，眼神中滿是感謝。

國內器官勸募受國人傳統觀念「死留全屍」的影響，近年勸募的成長空間有限。根據器官捐贈移植登錄中心統計，今年度等待器官移植的患者，截至3月26日為止仍有1萬多人，但實際完成器官移植僅174人，比例低於2％。等待時間最長的腎臟，每年平均有8000多名患者，實際完成移植的僅200多例。

陸惠宗表示，死留全屍的觀念，一直是家屬不願意讓死後的家人捐出器官的主要原因之一。近年在勸募器官時，部分家屬對於器官取出後，大體會因為體內空腔凹陷影響外觀。過去，醫療團隊會嘗試用棉花、布偶，或是其他的填充物，上面印出器官的外觀，貼在填充物上，象徵性代表器官，但他認為都太不尊重大體。

陸惠宗表示，當3D列印技術出爐後，他就開始有列印器官給移植大體的想法出來，直到今年農曆年，遇到20多歲女子辭世的事件，他更堅定要做這件事。由於3D列印器官價格不菲，而北醫體系包含台北醫學大學，恰好學校也有相關設備，既然學生都在學習如何3D列印，他也嘗試與學校合作，北醫大創新創業教育中心近期開始協助大量列印大、中、小尺寸的器官，以便屆時有器捐手術時，能隨時填補進大體。

北醫創新創業教育中心輔導員陳義文表示，學校的3D列印器官是無償提供給大體，希望能增加勸募的機率，也能讓願意器捐的大體能「死留全屍」。

北醫大創新創業教育中心協助製作各種尺寸大小的器官，讓願意捐器官的大體能保留完整的身體，也希望能幫助器官勸募。記者陳雨鑫／攝影
北醫大創新創業教育中心協助製作各種尺寸大小的器官，讓願意捐器官的大體能保留完整的身體，也希望能幫助器官勸募。記者陳雨鑫／攝影

器官捐贈 北醫大 患者 3D列印 器官

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