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完工在即 縣府建請金門大橋未來納入中央國道管理系統

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
濃霧攪局，交通部長王國材與金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍在機場貴賓室，當場開會研商。圖／縣府提供
濃霧攪局，交通部長王國材與金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍在機場貴賓室，當場開會研商。圖／縣府提供

受金門濃霧影響，交通部長王國材取消今日視察金門大橋施工進度行程，金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍隨即在台北松山機場貴賓室與王國材研商，提出建請中央依比例分擔金門大橋建設因物價上漲等因素所增經費、將金門大橋定位為國道或省道等級，並比照澎湖跨海大橋模式接管金門大橋通車後維護管理作業等3提案，獲交通部允諾協助。

金門大橋截至今年3月中旬，預定工程進度97.12%，實際工程進度96.93%，目前工程重點工項為深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業，預定今年下半年完工。

縣府指出，金門大橋工程因受新冠肺炎疫情嚴重、物價大幅上漲等影響而增加計畫經費需求，係屬不可抗力因素，也非可歸責於縣府，基於財政負擔公平性，爰依行政院105年8月公函函示事項，建請中央依2/3比例分擔所增經費，並請納入112年中央政府預概算作業；縣府則依1/3比例負擔所增經費。

楊鎮浯說明，考量地方政府財政及人力條件均有其限制，建請中央同意將金門大橋定位為聯絡重要港口、機場、政治、經濟、文化中心之海上特殊公路橋梁，並視為國道或省道等級。

或同意比照鄰近澎湖跨海大橋納入省道系統由交通部公路總局維護、管理及編列經費之模式，納入交通部公路系統，請交通部責成所屬機關接管金門大橋維管相關事宜及由中央逐年負擔金門大橋通車後維護管理經費需求，路面交控日常維護則可由縣府辦理。

會中也一併討論金門地區開發觀光之議題，並強烈建議中央在金門設立交通部觀光局風景區管理處，各項議題接獲王國材的正面回應，後續縣府將正式向中央遞送提案計畫，再責由相關單位予以研析，持續共同推動地方重大建設發展。

交通部長王國材原訂今日視察金門大橋施工，但受濃霧影響，原訂班機取消，只能與金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍在機場貴賓室開會。圖／縣府提供
交通部長王國材原訂今日視察金門大橋施工，但受濃霧影響，原訂班機取消，只能與金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍在機場貴賓室開會。圖／縣府提供

金門大橋 交通部長 王國材

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