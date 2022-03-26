自強兒童目標成足球國手、心理師 家扶投資長才助圓夢

彰化家扶中心今天表揚10名縣內自強兒童，國二的黃薈珊母親因病辭職接受治療，家中經濟由父親承擔，但也因車禍骨折至今行動仍不便，黃薈珊獨立自主，參加足球校隊擔任前鋒，獲得國內外事事佳績，她說，父母常進出醫院雖然擔心，但知道做好自己分內的事就是他們最大的安慰。

黃薈珊小學五年級加入足球校隊，還當上隊長，畢業後選擇就讀台中五權國中足球體育班，每天勤奮練習，去年奪得全國青少年足球錦標賽冠軍，黃薈珊說，偶像是足球巨星C羅，目標要成為足球國手；雖被說曬得皮膚黝黑，她表示那是健康的膚色。

黃薈珊母親2018年罹患乳癌，至今仍在治療，她說，女兒獨立貼心，自己搭車到台中上下學，放學回來洗衣、做家事，欽佩女兒對未來規畫明確，讓她很放心。

國三的王誼珊的父親2016年被診斷罹患口腔癌，目前仍接受治療中，因病體力大不如前，她的母親是越南籍新住民，在工廠上班支撐家裡經濟，生活雖辛苦，但父母給予她充滿愛的環境，培養王誼珊樂觀進取的性格，擁有有好人緣。

王誼珊的母親說，與女兒的感情情同姊妹，也將她成長過程的所有獎狀都整理蒐藏，王誼珊表示，希望以後要當個助人工作者，例如心理師。