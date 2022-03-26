影／淡水捷運發車前要乘客換車 北捷：單扇車門無法關

捷運淡水信義線今早9點37分原預定往象山的列車，在出發前突然關燈並要乘客轉乘另班剛到站的列車，大批乘客急忙跑到另列車轉乘，不少乘客覺得傻眼「真的是搞死人」。北捷表示，該列車在出發前突然有單扇車門無法關閉，才引導乘客往另外一列車搭乘。

乘客李先生表示，今天搭上車時正慶幸有位置坐，看看時間還來得及搭上高鐵，但車廂燈光突然暗下來，坐對面的阿伯好像有察覺不對，拿起手上東西就起身往外走。

「可能是有經驗了？」李先生無奈說，燈一熄，乘客就很自然的知道發生事情了，怪不得在轉乘另輛車時，聽到後方傳來「真是搞死人」的心聲，只見到一群乘客跟他轉往另一班車。

北捷表示，今天上午9點37分淡信線淡水站月台往象山方向一部列車，出發前出現某扇車門無法自動關閉，行控中心依照SOP引導旅客改搭對面月台另一列車，未造成延誤。至於該列車單一車門故障原因，將於送回機廠後詳查。