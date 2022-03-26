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要變天了！ 西半部大雨彈將連炸3天 最冷下探15度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天下半天起到下周一，西半部留意大雨。聯合報系資料照
今天下半天起到下周一，西半部留意大雨。聯合報系資料照

中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，今天台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

又要開始下雨了。中央氣象局說，今天鋒面接近通過，東北季風增強，下午過後南部跟花東也會開始降雨，中部以北雨勢續，到下周一西半部都要留意大雨發生。此外受到東北季風影響，明晚到後天清晨最冷，中部以北低溫下探15度。

氣象預報員張承傳說，今天上午鋒面接近，下午開始通過，上午中部以北、東北部有陣雨或是雷雨，其他地區多雲到晴。不過到了下午，南部跟花東也開始有局部短暫雨或雷雨，中部以北雨勢則持續，到明天都全台有雨，不過以今天到明天上半天雨勢最大，留意雷雨。

張承傳說，下周一東北季風減弱，但華南雨雲區東移，降雨情況跟周末累似。西半部到下周一前都要留意局部大雨。

張承傳說，下周二水氣減少，雲雨區持續影響，下周三又有鋒面通過，雨比下周二多，但雨勢偏向中部以北跟東北部。下周四、五另一波東北季風影響，但降雨轉為迎風面北部、東半部降雨為主。

張承傳說，今天北部、宜花雲量多，高溫26到28度，東南部跟台中有機會30到33度，台東注意焚風。

張承傳說，明天東北季風增強顯會轉涼，最冷是明晚到後天清晨，中部以北低溫15到17度，其他地區18到19度。明後兩天北部高溫也只有19到20度，中部後天高溫同樣只有20度。

張承傳說，下周二東北季風減弱氣溫回升，周三也是正在回升的過程，不過下周四另一波東北季風報到，北部、東北部轉涼，低溫下探15度。

東北季風 低溫 高溫

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