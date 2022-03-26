影／霧鎖金門 尚義機場預計有上千名旅客受影響

霧鎖金門！金門從昨天傍晚就出現濃霧，尚義機場關場取消6架次，今天上午的班機也幾乎都取消，金門航空站表示，預計受影響的民眾有1千多人，是否開場？要中午過後看天氣是否可以好轉。

金門航空站表示，這兩天都吹南風，空氣的濕度很高，昨傍晚就起大霧，且持續到上午都未好轉，能見度僅在200公尺上下，雖然一度到500公尺，但沒多久，又降回150公尺，表訂12點前的往台灣的班機都是取消或延誤。

據了解，昨天傍晚金門機場滯留了將近500人，今天一早機場就陸續湧現等待候補的旅客，大家看著濃霧，也只能猛搖頭。

據消息人士表示，今天空氣中的水氣很重，站在戶外，身上的衣服都會潮濕起來，預估上午開場的機會不大，可能要等中午過後，若有太陽出現，濃霧才可能消散。