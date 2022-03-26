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影／霧鎖金門 尚義機場預計有上千名旅客受影響
霧鎖金門！金門從昨天傍晚就出現濃霧，尚義機場關場取消6架次，今天上午的班機也幾乎都取消，金門航空站表示，預計受影響的民眾有1千多人，是否開場？要中午過後看天氣是否可以好轉。
金門航空站表示，這兩天都吹南風，空氣的濕度很高，昨傍晚就起大霧，且持續到上午都未好轉，能見度僅在200公尺上下，雖然一度到500公尺，但沒多久，又降回150公尺，表訂12點前的往台灣的班機都是取消或延誤。
據了解，昨天傍晚金門機場滯留了將近500人，今天一早機場就陸續湧現等待候補的旅客，大家看著濃霧，也只能猛搖頭。
據消息人士表示，今天空氣中的水氣很重，站在戶外，身上的衣服都會潮濕起來，預估上午開場的機會不大，可能要等中午過後，若有太陽出現，濃霧才可能消散。
金門航空站主任洪念慈也表示，金門機場目前關場，預估中午過後才可能有機會開場，但還是要看實際的天候狀況，如果開場後，將協調航空公司視情況開加班機，讓旅客可以順利返台。
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