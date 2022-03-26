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防疫流感化 小鎮醫師：速建立社區健康生活共同體
新冠變異種病毒Omicron侵台，傳染力強，有流感化傾向，本土疫情再起，嘉義喜宴傳播鏈造成16人染疫，讓人憂心；小鎮醫師、嘉義縣新港鄉文教基金會創辦人陳錦煌醫師，發起社區防疫，他說，為讓國人可以盡速和新冠肺炎共存，社區健康生活共同體的建立是現階段最重要工作。
陳錦煌再度針對防疫，貼臉書建言：面臨台灣希望可以與病毒共存的關鍵時刻，現階段社區防疫必先作好的準備：加速社區中老人、慢性病、等高風險族群第三劑疫苗（booster)的接種。
在原有中央及分區指揮體系下，增設鄉、鎮、區（或等同國中學區）的指揮體系，以調整中央防疫指揮系統，從一個口令一個動作的中央集權（錢）到去中心化，並提升地方鄉鎮層級的診斷與防治能力。
面對傳染力特強，但致病、致死力下降的Omicron變種及亞種，香港的經驗告訴我們，台灣原有三級醫療體系是處理不了大量病患中極重或重度需要急診、住院或加護病房治療者。
因此，社區基層醫療在早期診斷，早期防治對輕症或無症狀的分層照護上，擔任不可取代的責任（基層醫師在家照護輕症或沒有症狀者），為了讓國人可以盡速和新冠肺炎共存，社區健康生活共同體（如圖）的建立是現階段最重要工作。
增強社區醫療群的快速診斷能力，並和社區中社政、警察、消防、衛政、村里長，合作演練新冠病患的早期發現、隔離、安置及萬一需要後送的流程，確保不會傳染他人。健康社區生活共同體的力量愈強，與新冠病毒共存的機會才更有可能。
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