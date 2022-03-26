潮濕天氣晾衣難乾 日本節目教4大室內晾衣最佳法

踏入梅雨季，天氣潮濕又常常下雨，洗後的衣服難以乾透，更可能滋生細菌，散發陣陣異味。若窩居地方狹小，很多家庭都需要在室內晾乾衣服，在潮濕天氣下實在令人大感煩惱。日本有節目教大家如何能夠最有效率地在室內晾衣物，不妨參考一下。

不少家庭都會在室內晾衣，但潮濕天氣下在室內晾衣不但難以乾透，還容易出現霉味。日本電視台（日テレ）節目「ZIP！」於「解決！King & Prince」環節中，找來J家男子偶像團體「King & Prince」的神宮寺勇太，以及洗滌專家「洗衫兄弟（洗濯ブラザーズ）」向大家示範如何正確在室內晾衣。

濕衣物應盡快清洗

專家指出，衣服的霉味是源於莫拉氏菌，莫拉氏菌除了會在高溫及高濕度的地方滋生，亦會以人體的皮脂污垢為食。因此莫拉氏菌會依附在衣物纖維上，導致衣物發出異味。專家建議，為了避免衣物滋生莫拉氏菌，被雨水淋濕的衣物應儘快放入洗衣機沖洗。即使無法立刻沖洗，亦應該先晾起來，避免與其他衣物一同放進洗衣籃內，以免導致整個洗衣籃的衣物發臭。另外，專家亦提醒洗衣服前應先將衣物內外翻轉，以便沖洗衣服上的皮脂污垢。

在有抽氣扇的浴室內晾衣服

洗滌專家亦表示，衣物應該要控制在5個小時內晾乾，以防止莫拉氏菌滋生。如果在房間內晾衫，會比較難以乾透，而且容易導致房間發霉。專家建議在浴室內晾衫，因為狹小的空間亦更易控制濕度，浴室亦有防霉的效果，晾衣時應該關閉窗戶，開著抽氣扇，或是用空氣清新機、抽濕機，便能有效快捷地乾衣。如果浴室內沒有抽氣扇這一類能使空氣流通的機器，亦可以考慮在客廳晾衣。

衣物不應晾在靠窗的位置

專家亦指出，衣物不應晾在靠窗的位置，而是應該放在空氣最為流通的中央位置，並掛在高處，避免濕氣聚集。如果空間受限，只能夠在窗邊晾衣，亦可以在晾衣架的下方放置摺過的報紙，幫助吸收擴散到空氣中的水分，加速衣服乾燥。

拱形排列衣服

專家教大家用厚身、或拗彎的衣架晾T shirt，確保T shirt內部能夠接觸到空氣，亦可以用膠樽插在衣架的兩端，以撐開T shirt的袖口位置。擷自ZIP！解決！King & Prince圖片

另外，專家亦教大家用厚身、或是拗彎的衣架晾T shirt，以確保T shirt內部能夠接觸到空氣，亦可以用膠樽插在衣架的兩端，以撐開T shirt的袖口位置。亦可以將衣物排列成拱橋形狀，把一些較長的衣服如連身裙、長恤衫等掛在兩旁，將短褲、內衣等排在中間，形成拱形，空氣便可從中間流過，產生上升的氣流，加速晾乾的過程。

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文章授權轉載自《香港01》