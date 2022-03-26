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台鐵嘉義站美學成果曝 局長5指示：公司化前先提升服務
台鐵嘉義站積極進行美學改造。台鐵局說，和台灣設計研究院 TDRl 合作，對嘉義站進行減法美學整建改造，已經進入最後階段。台鐵局長杜微於日前親赴車站視察，和工務及運務主管交換意見，確認增設更多項目及設備，並祭出五點指示。
台鐵局說，包含售票口增設LCD螢幕置於檯面，供購票旅客直接查看，售票員可以同步確認購票車次；於人工售票囗左側增設無障型多功能自動售票機，並於上方增設65吋LCD列車時刻表。
還有大廳入口處左側牆面，增設四組電子螢幕，顯示列車時刻表及公告訊息；車站正面外牆再美化；及大廳地面整合式整理清潔。
台鐵局說，台鐵是台灣軌道運輸的開創者，也是百年老店，擁有非常多珍貴的文化資產，而部分老站一直都在營運狀態，如何保存車站原有風貌，又能提升設施的服務水準，是台鐵努力的目標，位於南部重鎮的嘉義車站就是典型的例子之一。
杜微表示，台鐵在積極推動公司化過程中，先來提升旅運服務是非常重要的，嘉義站同時又能展現文資風貌，將會帶給嘉義民眾全新感受。
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