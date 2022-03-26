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今晚起鋒面徘徊 吳德榮：防雷擊強風大雨

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
氣象局天氣預報。圖／氣象局提供
氣象局天氣預報。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣海峽有鬆散的中層雲，台灣上空有小範圍的微弱回波移入，山區有零星飄雨；金、馬有濃霧。中央氣象局也發布濃霧特報，今晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已有能見度不足200公尺的現象。

他說，今天白天台灣在鋒面前暖氣團內，各地白天暖熱如夏，高溫更將升至32度以上，南部、東南部更高達36度左右；台灣海峽有一些中層雲移入，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部19至32度，中部22至34度，南部22至36度，東部19至36度。

吳德榮表示，今晚鋒面到，各地由北而南逐漸轉有局部陣雨或雷雨的天氣，北部氣溫驟降；明天、下周一鋒面南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨；北濕冷、南微涼。今、明白天氣溫降幅超過10度，乍暖還寒亦應注意。

他說，下周二至周三上午鋒面結構減弱，降雨減少，有短暫空檔，氣溫回升。下周三下午起鋒面結構略增強再移入，各地降雨增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。

他說，下周四、周五天氣好轉為東北季風的型態，迎風面的大台北東側、東半部偶雨，背風的新竹以南晴；北偏涼、南微熱。春季天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。

歐洲模式模擬27日20時降水圖顯示，前6小時的主要累積降雨，已南移至中部以南（左圖）。同時的閃電密度模擬圖顯示，中部以南陸上有密集的閃電（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬27日20時降水圖顯示，前6小時的主要累積降雨，已南移至中部以南（左圖）。同時的閃電密度模擬圖顯示，中部以南陸上有密集的閃電（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 氣象局

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