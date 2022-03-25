200萬B肝帶原健康者仍有肝癌風險 四大危險族群須注意

全台慢性B肝健康帶原者高達200萬人，但隨年齡增長，50歲以上帶原者中高達5成，B肝病毒恐突變，可躲避免疫細胞，潛伏於肝臟，最終引發肝癌。台北榮總及陽明交通大學組成的榮陽交團隊最新研究發現，B肝健康帶原者的健康觀念恐要調整，這類族群仍可能會罹患肝癌，尤其是大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒者是高危險群。

慢性肝炎抽血與腹部超音波正常，就是所謂的健康帶原者。台北榮總醫學研究部研究員梁毓津最新研究卻發現，帶有PreS/S基因突變的B肝病毒株，病毒表面抗原可躲避B細胞與T細胞的免疫辨識，病毒無法有效釋放至血液中，反而堆積在肝細胞內質網，當肝細胞凋亡後，最終演變成肝癌。此研究已發表在「肝臟學」（Hepatology）。

台北榮總醫學研究部特約主治醫師吳肇卿說，這項研究修正健康帶原的觀念，部分以往被認為健康帶原的人，仍有發生肝癌的風險，更顯示部分健康帶原病患可能是肝癌高危險群，但卻非抗病毒藥物的治療對象，存有很大的治療灰色地帶。

據此，吳肇卿與博士班研究生，林口長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師滕威發展出預測肝癌的危險量表，只要大於或等於9分，也就是年齡大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒，就是肝癌高危險群，估計約有三成患者是在治療灰色地帶，應接受抗病毒藥物治療。

吳肇卿說，目前已向衛福部提交報告，這個有實證研究基礎的量表，一旦經衛福部通過可以適用於臨床，將適合醫師評估病人發生肝癌的危險機率與抗病毒藥物的效益，幫助健保署在較符合成本效益下，擴大B肝病人的抗病毒藥物給付，達到政府在2025年前，降低肝病死亡率65%的目標。