威尼斯雙年展台灣館「不可能的夢」改文獻展示

由台北市立美術館主辦的「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館「不可能的夢」，歷經撒古流‧巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）涉嫌妨害性自主風波，在今年初緊急終止合作，並重新策劃展覽，改以「文獻展示」形式，展出1995至2019年台灣館的檔案與參展作品回顧，北美館館長王俊傑今表示，台灣館主題「不可能的夢」，這個「不可能」意指尚未成為可能，也代表著往前追尋、往可能的方向前進。

「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館將於義大利威尼斯普里奇歐尼宮邸（Palazzo delle Prigioni）舉辦，北美館團隊預計在4月初前往布展。今天的行前記者會上，王俊傑介紹，本次展覽計畫中，「文獻展示」由北美館策畫，展出1995至2019年台灣館的檔案與作品回顧，「國際論壇」則由菲律賓資深策展人派崔克‧佛洛雷斯（Patrick Flores）擔任總召集人，兩者將因彼此的內容激發更多對話，成為一個召喚記憶（檔案）和存在（活動或事件）的集會平台。

他指出，「文獻展示」將以各屆展覽主題論述、展場影像、視覺與文宣設計、紀錄影片與幕後籌備資料多元呈現，曾參展作品則包含姚瑞中《本土佔領行動》、崔廣宇《系統生活捷徑系列-表皮生活圈》、湯皇珍《我去旅行V / 一張風景明信片》、蔡明亮《是夢》、陳界仁《帝國邊界》、張乾琦《中國城》（部分）、謝德慶《跳》;「國際論壇」則由總召集人佛洛雷斯，及資深策展人徐文瑞、國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授吳瑪悧擔任各場次主持人，邀集國內外學者、藝術家參與，從各面向重新思考威尼斯雙年展中的台灣館，也回應包括烏俄戰爭等當今議題。

王俊傑說，這次參加威尼斯雙年展的過程中遭遇非常多困難與風波，團隊在一個月內重新整隊、籌劃出新的展覽，由於當初提名委員一致認為不可能在短時間內再推出新的單一藝術家參展，最後決定改以文獻展示與論壇形式，透過文獻回顧，從內到外重新思考台灣館參加威年斯雙年展以來的變化與參展目的，也透過歷史還原、論壇對話，讓大家更認識台灣館在國際藝術社群的位置。

他也透露，台灣館在普宮展場入口的第一個主題牆，將展示1995年雙年展大會同意以台灣館名義參展的歷史文件，「這個當然有很大的政治意涵」，他說，雖然後來因中國館加入，台灣館從國家館名單中移除，變成平行展項目，「至少我們經歷了這個過程，且至今都還在全威尼斯最精華的展場區域。」

至於與撒古流終止合約部分，王俊傑表示，北美館正就合約內容中結算相關費用，司法部分則需靜待結果，才能清楚事件始末定論。