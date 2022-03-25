聽美學，學生活 一刻鯨選合作積木文化有聲書全面75折扣優惠

一刻鯨選積極耕耘有聲知識音頻領域，提供民眾通勤、睡前、休憩時間聆聽知識新選擇，隨著使用人數與口碑穩健成長，此次聯袂以「生活品味」類別為主打的有聲書出版社——積木文化合作，推出為期一整個月的75折扣，為全通路最優惠。

一刻鯨選表示，疫情限制了線下活動，卻促進了有聲書收聽習慣，也提高民眾對生活品質的關注，從一刻鯨選的銷售反應：向浪漫巴黎人學過生活的《向巴黎夫人學居家》，穩坐銷售寶座；講述香氛故事的《香氣採集者》精煉作者三十年的採集遊歷，訴說香水裝瓶前，從大自然提取的香氣樣貌，被評為最舒壓的有聲書；對生命地圖展開探索的《當代占星研究》，擁有胡因夢、唐綺陽、魯道夫、韓良露等人強力推薦，為第一本倫敦占星學院指定入門教材，亦收穫消費者青睞。

有聲書《向巴黎夫人學居家》，穩坐銷售寶座(圖/一刻鯨選)

有聲書《當代占星研究》吳安蘭、胡因夢、唐綺陽、魯道夫、韓良露等人強力推薦(圖/一刻鯨選)

有聲書《香氣採集者》精煉三十年的採集遊歷，被評為最舒壓的有聲書(圖/一刻鯨選)

另外，健康與科學類別也在疫情加溫下討論熱度竄高，如《疾病密碼》列舉李時珍等古代與現代中醫們的臨床案例，詳述識病、辦病、治病全過程；3分鐘快速聽懂兩位世界知名物理學家愛因斯坦與霍金生平故事系列，輕鬆易聽，無縫走入物理領域，不再只是物理小白。

有聲書《疾病密碼》幽默領悟中醫之「道」，化解對中醫治病、養生疑惑。(圖/一刻鯨選)

一刻鯨選於4月全月舉行積木文化有聲書七五折活動，挑戰全通路最實惠價格，並為慶祝一刻鯨選擴大經營官網購物車功能上線，連假期間(4/1~4/6)於官網輸入通關密語「購物車紅包」，即可獲得50點優惠折扣，收藏好聽名人知識有聲音頻趁現在！