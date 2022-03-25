健保署擬討論商保補健保 為新藥、特材費用注入活水

健保部分負擔調整即將上路，但健保財務仍吃緊，近日各界開始討論，健保如何與商業保險相輔相成。健保署預計於今年上半年舉辦，「善用商保、補位健保研討會」。健保署長李伯璋說，盼透過研討會，期望商業保險保單更加透明化，如健保給付不足的部分，哪些可以用商保補足。另於遠距醫療方面，也將新增心臟內科、腸胃科、神經內科、胸腔內科，讓遠距醫療發揮功能。

衛福部健保會今舉行會議，健保署長李伯璋也與會報告。李伯璋說，健保是社會保險已提供基本的保險，但對一般民眾來說，可能還不足夠，如台灣民眾每人平均約有2至3張保單，但真正支付醫療費用的可能只有一半，目前健保署已整理有哪些弱的地方需要補足，如新藥、特材等費用，一旦健保給付不足，應如何利用商保補足。

與會的台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，將持續關注商保與健保的進展。

此外，李伯璋說，遠距醫療對偏鄉離島地區非常重要且在進行，最新將推動「遠距醫療與視訊診療修正草案」，針對醫師及醫療資源缺乏地區，從現行60多個地點，增至131個地點，如居家安養中心、居家照顧等，提供民眾醫療照顧。

李伯璋說，遠距醫療為醫師對醫師，但當地可能缺乏如心臟內科等醫師，因此將新增心臟內科、腸胃科、神經內科、胸腔內科，讓遠距醫療發揮功能。健保署將於3月30日在「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」提出討論，並做最後的確認，讓偏鄉民眾應有專業照顧。