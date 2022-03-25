真心不騙！全聯社團激推的日式風味醬油買一送一，直呼：「不買對不起自己」

近年來全聯福利中心逐漸成為小資族&婆媽族群購物首選，不僅是營業據點多、更不時地祭出下殺折扣引發廣大民眾搶購，此外在全聯購物更可以累點兌換廚具用品，讓越來越多的消費者在料理上能夠得心應手，因此全聯成為了這群會進出廚房&料理的婆媽族群採買的好所在。

近日有位網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享自己去年因為被迪士尼聯名包裝燒到購買沒想到挖到寶，意外發現日式風味醬油在料理的用途上更多元

圖／陳郁夫 提供

主因是日式風味醬油中特有的鮮味，在許多料理能做到畫龍點睛的提味效果，相比傳統釀造醬油味道上更不死鹹、清爽，因此不論是涼拌、沾淋、甚至許多家常料理都意外的搭配。

該名網友分享了炒日式烏龍麵料理、日式炊飯散壽司，以及烏龍麵的湯底等多道料理，甚至可以爆炒、做沾醬多元應用。此文一出立刻引發網友熱烈討論「這款醬油的包裝邊炒菜可以直接邊加真的很方便」、「這罐提味真的很百搭都不用在放味精、炒手」、還有全職家庭主婦激推：「這款CP值真的超高，不買真的對不起自己」，更有網友質疑：「這罐真的有這麼好用?」底下立刻被留言說那你不要買，留給我們搶」

圖／陳郁夫 提供

據了解此款日式風味醬油去年與迪士尼聯名就在社團中造成熱烈討論，原價一罐100元，如今買一送一(3/25-4/14)剛好可以一次兩款口味一起帶上(鰹魚、昆布香菇)事實上鰹魚、昆布、香菇剛好都是「旨味(又稱鮮味，鹹、甜、酸、苦之外的第五個味道)」的來源。小小一罐調味料就融合山海經華，難怪網友說不買對不起自己，比衛生紙更值得囤貨阿。