花蓮慈院推出虛擬大體模擬手術 醫學生可反覆練習

花蓮慈濟醫院今天指出，教學部應用3D模擬技術輔助手術，紀錄並留存大體老師生前數位影像，讓醫師或醫學生透過AR與VR重建技術反覆學習，如同虛擬大體模擬手術教科書。

花蓮慈院教學部主任謝明蓁透過新聞稿指出，「無語良師—身教傳承計畫」紀錄大體老師電腦斷層等病理、生理資料及敘事訪談，匯入數位解剖台，可透過擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術結合智慧眼鏡重建大體老師的形體。

花蓮慈院指出，慈濟志工王進雄生前是花蓮慈院在2010年招募的首批標準化病人，去年底意外逝世後也捐贈大體，並加入「身教傳承計畫」，成為全台第一部虛擬大體模擬手術教科書。

謝明蓁表示，最新的觸控式數位教學解剖台可以呈現人體的解剖影像和病理資訊，目前已開發到等同人身大小，能夠放大到百萬、千萬倍的病理組織，操作者可因此學習解剖、病理、藥理，甚至是更進階的專科治療或術式。

花蓮慈院骨科團隊利用王進雄生前資料，3D列印模擬骨盆，結合混合實境（MR）技術進行骨盆重建的模擬手術。骨科部副主任葉光庭舉例，戴上3D眼鏡後即擁有手術導航協助，若是導航的影像資訊系統夠強大，就能在術前做更多的準備，以因應骨科複雜手術中會遇到的狀況。

葉光庭指出，過去建置骨板或植入骨釘，需要多次進入開刀房觀察並調整細節，現在透過骨折重建模擬軟體及雲端傳遞功能，就可進行術前精密規劃，再進行複雜骨折手術，有效減少手術時間、患者的出血量，降低手術風險。

謝明蓁表示，待未來技術發展成熟，持續將大體老師的大愛結合高科技應用，精準計算與模擬每個手術步驟及過程所需注意的細節，不只骨科患者，將有更多不同科別的醫師與病人受益。