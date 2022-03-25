合歡山杜鵑花季擬高乘載管制 小客車3人以上才放行

合歡山高山杜鵑花季即將到來，花季持續到6月，往年花季假日都會大塞車，今年疫情緩解，公路總局預估大量車潮恐讓交通更壅塞，為紓緩車流，南投縣政府道安會報決定，花季期間假日及連續假日上午6時至11時，台14甲線18公里翠峰處實施車輛高承載管制，自小客車限搭乘3人（含3人）以上才可通行，接駁車及乙類客車不受限制。

公路總局埔里工務段指出，去年合歡山高山杜鵑花季首次啟動例假日期間調節性試行管制，遇昆陽至松雪樓路段車輛回堵時，在台14甲線24公里處鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，東行管制採每10分鐘放行20輛車，西行則不管制，獲一定成效，決定提案南投、花蓮縣道安會報討論，決議及施行細節再由太魯閣國家公園公告實施。

公路總局表示，往年經驗，合歡山杜鵑花期為4月中旬至6月中旬，確定啟動時間由太魯國家公園提前通知再行公告，通知相關單位辦理管制作業，建議賞花遊客可搭車到埔里，再轉乘「6658埔里-翠峰」、「6659埔里-松崗」、「6664埔里-清境農場」路線班車到國民賓館站，轉「6658A清境農場-合歡山」前往賞花。