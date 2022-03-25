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合歡山杜鵑花季擬高乘載管制 小客車3人以上才放行

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山高山杜鵑花季盛開，紅、粉紅、白色花海讓山頭色彩繽紛，吸引許多遊客上山賞花。圖／仁愛警分局提供
合歡山高山杜鵑花季盛開，紅、粉紅、白色花海讓山頭色彩繽紛，吸引許多遊客上山賞花。圖／仁愛警分局提供

合歡山高山杜鵑花季即將到來，花季持續到6月，往年花季假日都會大塞車，今年疫情緩解，公路總局預估大量車潮恐讓交通更壅塞，為紓緩車流，南投縣政府道安會報決定，花季期間假日及連續假日上午6時至11時，台14甲線18公里翠峰處實施車輛高承載管制，自小客車限搭乘3人（含3人）以上才可通行，接駁車及乙類客車不受限制。

公路總局埔里工務段指出，去年合歡山高山杜鵑花季首次啟動例假日期間調節性試行管制，遇昆陽至松雪樓路段車輛回堵時，在台14甲線24公里處鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，東行管制採每10分鐘放行20輛車，西行則不管制，獲一定成效，決定提案南投、花蓮縣道安會報討論，決議及施行細節再由太魯閣國家公園公告實施。

公路總局表示，往年經驗，合歡山杜鵑花期為4月中旬至6月中旬，確定啟動時間由太魯國家公園提前通知再行公告，通知相關單位辦理管制作業，建議賞花遊客可搭車到埔里，再轉乘「6658埔里-翠峰」、「6659埔里-松崗」、「6664埔里-清境農場」路線班車到國民賓館站，轉「6658A清境農場-合歡山」前往賞花。

南投縣警局表示，4月中旬開始的合歡山杜鵑花季花季期間，不分平假日均湧入大批遊客賞花，但台14甲線18公里翠峰至合歡山遊客服務中心（小風口）路段路面狹窄，會車不易，且有不少遊客就在路邊違規停車，使得車道堵塞，大排車輛進退不得，常造成大塞車，初步計畫視壅塞情形機動啟動管制，以紓解車流，於花季期間的假日及連續假日上午6時至11時，比照高速公路實施車輛高承載管制。

合歡山高山杜鵑花季盛開，紅、粉紅、白色花海讓山頭色彩繽紛，吸引許多遊客上山賞花。圖／本報系資料照
合歡山高山杜鵑花季盛開，紅、粉紅、白色花海讓山頭色彩繽紛，吸引許多遊客上山賞花。圖／本報系資料照
合歡山高山杜鵑花季盛開季節發，台14甲線公路從武嶺到石門山假日嚴重塞車。圖／仁愛警分局提供
合歡山高山杜鵑花季盛開季節發，台14甲線公路從武嶺到石門山假日嚴重塞車。圖／仁愛警分局提供

杜鵑花 合歡山 埔里

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