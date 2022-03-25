紅斑馬、復興號月底除役 台鐵辦紀念活動詳情看這

配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，台鐵自3月29日（二）起進行時刻微調，EMU1200型自強號（俗稱紅斑馬）和復興號將走入歷史。台鐵說，EMU1200型，將於3月28日開出枋寮至彰化末班車（168次），屆時將有乘車證明紀念卡免費兌換活動；復興號則於29日開出花蓮至樹林末班車（605次），屆時發行復興號末班車紀念套票。

已有36年車齡的EMU1200型電聯車，由於外型獨特，被稱作「紅斑馬」，目前僅剩三編組、共27輛車，每天兩班次行駛於台中到潮州，不過因車種老舊，鬆韌不良、閘瓦掉落等「老毛病」一犯再犯，預計本月底退役，令鐵道迷相當不捨。

台鐵說，EMU1200型自強號末班車乘車證明紀念卡免費兌換活動，兌換時間為3月28日下午2時，地點在枋寮站售票窗口（50張）、高雄站服務台（150張）。旅客憑28日第168次票價200元以上實體車票可兌換一張，每人每次限兌換一張，兌換後將於車票上蓋印「EMU1200末班車紀念」戳章。

此外台鐵說，復興號則於3月29日開出花蓮至樹林末班車，發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票一張，車票背面畫有末班車座位號碼，旅客可持票搭乘。