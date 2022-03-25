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16年飯店熄燈！新竹福泰：租約到期 仍會尋新址拓點

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
新竹福泰飯店即將說再見。圖／福泰飯店提供
新竹福泰飯店即將說再見。圖／福泰飯店提供

福泰飯店集團旗下的新竹福泰商務飯店，剛剛發出聲明指出，由於飯店租賃合約至111年5月31日，將結束營業，飯店住房服務至111年 5月10日。16年歷史的老飯店畫下句點，福泰飯店集團副總經理薛志民表示，新竹福泰今年住房率仍維持在六、七成，但考量租約即將到期，國際商務客仍無法來台，因此決定先結束營運，未來仍會尋找合適的地點展店。

福泰飯店集團由福華大飯店副董事長廖東漢創立，旗下有多種不同風格的品牌，包括「福泰桔子商旅」、「福泰商務飯店」、「山形閣」、「翡翠灣渡假飯店」等；目前福泰桔子商旅在台北有4家防疫旅館，台中福泰桔子商旅與翡翠灣渡假飯店也轉型防疫，新竹福泰結束後，還剩下彰化福泰持續營運，集團旗下共有10個營運據點。

福泰飯店表示，「回顧這16年來的美好歲月，當時為因應日商旅客會議的需求，同仁們每日貼心安排公務車，以及早晚殷勤相待，旅客對我們的服務也讚譽有加；開放陸客觀光時，飯店一年接待境外人士達30,000人次，更展現出我們台灣人親切的暖心服務。」

新竹福泰飯店指出，會在歇業前舉辦感恩專案，也將媒合員工至其他分館工作。

目前該飯店官網及臉書仍未更新訊息，臉書仍停留在慶祝光復高中奪冠、邀請大家來新竹同歡，以及搭配20年電話沒換的熱潮，貼出梗圖期待與客人再相見。匆匆說再見，也讓不少人唏噓感嘆。

新竹 台灣人

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