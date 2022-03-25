1~2月統一發票7-ELEVEN開出1位千萬大獎、3位2百萬特獎

7-ELEVEN最新一期統一發票中獎得主公開！共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎；另雲端發票專屬獎則有9位百萬得主。

財政部今天（3月25日）公布最新一期2022年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN有1位消費者獲得千萬大獎，在高雄市三民區皓東門市購買燴飯、義大利麵花費139元。還有3位獲得200萬特獎，一人在台南市安平區期建門市購買共125元的零食、巧克力、糖果；一人在台南市安南區安昌門市購買65元的民生用品；一人則是於台南市麻豆區新麻豆門市加購1元購物袋就幸運獲獎。

另有9位雲端發票專屬獎百萬得主：一人在桃園市龜山區陸光門市購買共53元的飲品；一人在桃園市龍潭區宏龍門市購買共95元的CITY CAFE、麵包；一人在台南市永康區鑫歐洲門市購買共224元的飲品；一人在花蓮縣秀林鄉達基力門市購買共117元的飲品；一人在台中市大里區大里杙門市購買共198元的CITY CAFE、民生用品與飲品；一人在高雄市大社區好事達門市購買40元的飲品；一人在新北市貢寮區新福隆門市共購買654元的飲品與晨光嚴選土司；一人在台中市西區明義門市購買99元的生理用品；一人在台中市清水區的清峰門市購買共185元的CITY CAFE與民生用品。

7-ELEVEN提醒，OPEN POINT App發票日誌2021年11～12月期尚有近10萬張、總計近3,500萬元獎金的會員載具中獎發票尚未到ibon列印，未兌獎的幸運兒於今年5月7日前持OPEN POINT App就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票還能現場直接兌換，提供原店兌換商品或儲值icash Pay、icash2.0等多元兌換選擇，並加碼最高10%超值回饋。