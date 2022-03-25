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伊甸嘉義早療20週年 慢飛天使森林探險

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
伊甸公益大使廖威廉（左）與慢飛天使們一起探險。記者李宗祐／攝影
伊甸公益大使廖威廉（左）與慢飛天使們一起探險。記者李宗祐／攝影

伊甸嘉義早療20週年，有別以往在室內舉辦，今年帶慢飛天使走出戶外在嘉義樹木園開跑，並設計關卡讓慢飛天使挑戰。嘉義市長黃敏惠與伊甸公益大使廖威廉，現身活動現場擔任關主，與慢飛天使們一起探險。

市長黃敏惠擔任遊戲關主與孩子們一同歡樂，不僅大手牽小手帶著慢飛天使，穿梭在樹林裡尋找蝴蝶造型的果實，更陪著孩子從尋寶遊戲中訓練觀察能力；黃敏惠表示，伊甸基金會透過早期療育的課程，根據孩子們的發展狀況提供專業指導、提升語言及認知能力，透過陪伴，能看到孩子們擁有無限潛力。

今年剛滿6歲的阿宏、阿士雙胞胎兄弟，開心地在樹林中尋寶，兄弟倆曾是母親懷胎六個月就出生的早產兒，體重僅有700公克，出生即插管並住了3個多月的加護病房，2歲時還不太會站立、行走，口語表達能力也明顯落後，直到3年前倆人接受早療中心的療育服務，引導兄弟倆從遊戲中學習說話，並練習手眼、肢體協調，現在的阿士透過醫師近期的評估，已從自閉症輕度進步為發展遲緩，發展進度漸漸的跟上同年齡的孩子，而哥哥阿宏也能夠與人互動並擁有簡單的溝通能力。

伊甸嘉義早療中心表示，為讓每個慢飛天使與一般幼兒都能擁有相同「自由參與」的權益，中心自3月開始至8月，每月規劃一場「親子體能玩很大、小鐵人三項大挑戰、老幼共學作芋粿巧、畢業典禮暨早療宣導…」等活動，希望透過一連串的共融活動，呼籲民眾對早期療育的重視與社會接納，並增強特殊需求幼兒家長的親職能力，讓療育自然的融入日常生活當中。

嘉義市長黃敏惠活動現場與慢飛天使們一起同樂。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠活動現場與慢飛天使們一起同樂。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排中）擔任遊戲關主與孩子們一同歡樂。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前排中）擔任遊戲關主與孩子們一同歡樂。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 自閉

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