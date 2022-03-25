布袋商港絕美新地標 斥資2.38億旅服中心即起試營運

布袋商港打造新地標。台灣港務公司說，布袋港耗費2.38億的「旅客服務中心」即日起提供客運服務，試營運期間，將肩負起清明連假及澎湖花火節的龐大旅客疏運任務，並預定5月16日舉辦啟用典禮。港務公司說，該建築展現的是專業的建築美學，象徵的是布袋港客運服務的向上提升。

高雄港務分公司總經理王錦榮表示，布袋港是離島客運的重要港口，每年有數十萬人由布袋港搭乘豪華舒適客輪前往澎湖，從事旅遊或是返鄉過節。公務部門不斷思索，思考如何有效提升離島客運業務的服務水準。

王錦榮說，在各界的支持下，公部門編列了新台幣2.38億元預算，由台灣港務股份有限公司與交通部航港局攜手合作，打造出一棟現代化的旅客服務中心，這一棟現代感十足的建築物。經過兩年的施工，已順利完工。

王錦榮表示，布袋港新旅客服務中心即日起將正式邁入試營運階段，試營運期間，將肩負起清明連假及澎湖花火節的龐大旅客疏運任務，港務公司會廣納旅客及航商的意見，作為後續軟硬體設備改善及精進的參考，同時，預定於5月16日舉辦隆重的啟用典禮，屆時將邀請各界佳賓一起見證布袋商港客運業務發展新藍海。

王錦榮說，布袋港旅客服務中心的設計理念，是以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，期望透過全新整體規畫設計，建構更創新、舒適、便利及友善的旅運空間，使布袋商港成為兼具現代化、E化的離島客運新驛站。旅客服務中心建築主體為地上一層建物，空間場地面積為5050平方公尺，場內同時段可容納約2000人。

在空間配置上，除售票櫃台、通關設施、候船室等基本空間外，另新增親子遊戲區及三處商業空間，商業空間將引進餐飲、服飾及伴手禮等，預定於4月份陸續進駐營運，提供旅客購物服務。

台灣港務公司說，展現在地人文氛圍，同時融入文化藝術氣息是布袋港旅客服務中心一大亮點。當旅客踏入候船大廳，即刻享受滿滿地視覺震撼，牆上巨幅（1277公分×288公分）馬賽克交趾陶壁畫將深深吸引眾人目光，由嘉義著名藝術家陳昱安與交趾陶大師謝東哲先生共同完成。

壁畫主要訴說布袋歷史與風華，以著名的布袋夕照為底景，融入布袋蚵田與早期鹽田風光等為設計元素，並將嘉義特色藝術馬賽克剪粘併貼與交趾陶等經緻特色工藝結合，成為一主題藝術巨作。