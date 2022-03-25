飼料漲不停 業者：國際穀物漲 仍不足反映成本

受到烏俄戰爭影響、航運不順、塞港，飼料原料價格大漲，國內九大飼料業者陸續宣布，飼料再漲每公斤再漲0.5元，農委會急向飼料業者勸說，表示建議延長2個月營業稅5%減免政策幕僚已作業完成，提報財政部後，由財政部向行政院報告，預計4月底前對外公布結果。

為穩定物價，行政院公告從2月7日到4月30日，機動調減大宗物資進口黃豆、小麥、玉米等三項貨物應徵5%營業稅，農委會建議再延長2個月。

農委會主委陳吉仲多次在記者會或立法院說，飼料3月底前不漲價，但實際上9大飼料業者從3月21日起陸續宣布4月後調漲0.5元；業界普遍認為，國際穀物價格高漲，0.5元仍不足反映成本，不排除還有向上攀升的可能。

福壽集團董事長洪堯崑說，這是世界趨勢，飼料業者也是產業鏈的一環，經營也很辛苦，除非叫美國、巴西不要漲價，原物料反映成本，飼料業者也沒辦法吸收，就算忍一時，也沒辦法忍永遠；飼料業者為了社會責任，也一直在維持國內的穀物穩定，努力備糧，怎麼可能不漲價。

洪堯崑表示，世界穀物在漲，不可能上游漲價，我們卻不漲，要不就賠錢，要不就不做了；自己集團也養豬，知道飼料漲價養豬業者辛苦；若有人因此少養、少虧，會造成惡性循環；事實上漲0.5源仍不足以反映飼料的成本。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男日前也表示，飼料廠漲價，業界慣例會優待至少兩周到一個月，因此漲價的飼料是4月結算、5月收錢；政府聯合稽查也查過了，業者並沒有隨便亂漲價，其實還漲不夠，不足反映成本，並沒有超漲。

農委會畜牧處副處長江文全表示，建議飼料業者免徵5%營業稅延長兩個月政策已完成幕僚作業，由於主責為財政部，因此會向財政部提，在提報給行政院，這是穩定飼料價格措施之一，預計4月底前公布；若業者有海運運輸上的需求，也會協調交通部國輪協助；目前針對大宗物資進口的船期，農委會掌握到7月以後。

他表示，世界糧食穀物都在漲，因烏俄戰爭，烏克蘭是歐洲糧倉，這期無人耕作，原本應該要種植生產的，因為戰爭中斷，供給量仍會下降，也間接影響到全球糧食供應穩定。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，這波飼料漲價主因是玉米期貨來到近十年的次高，豬肉期貨價格也上漲至103美分／磅，未來幾個月將沒有便宜的進口豬肉到台灣。農委會應尊重市場機制，放手讓豬價漲至成本價格每公斤85元以上，且不應該用增加休市日來壓抑豬價。