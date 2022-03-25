水公司辦理改善工程 苗栗、頭屋28日停水6小時

自來水公司第三區管理處苗栗營運所辦理「 明德場低壓設備檢驗缺失改善工程 」，苗栗市及頭屋鄉有 11個村里在3月28日上午9點到下午3點停水6個小時，另外後龍鎮及苗栗市各有18個里水壓降低，水公司提醒用戶提早儲水備用。

三區管理處表示，當天停水區域包括苗栗市嘉盛、嘉新、清華、玉清、北苗共5個里，頭屋鄉明德、北坑、曲洞、頭屋、象山、獅潭共6個村。

水壓降低區域包括苗栗市中苗、建功、青苗、玉華、維新、維祥、綠苗、玉苗、大同、新苗、勝利、上苗、福星、文山、福麗、福安、文聖、水源里；後龍鎮南龍、中龍、北龍、大庄、溪洲、豐富、校椅、埔頂、新民、復興、東明、大山、外埔、海埔、秀水、水尾、龍津、龍坑里。