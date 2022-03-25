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嘉市婦癌篩檢開跑 免費篩檢還可拿禮券
嘉義市婦癌篩檢今天上午開跑，居住在嘉義市年齡30歲以上女性可以索取「寵愛桃城水姑娘」篩檢券，前往醫療院所完成免費子宮頸抹片及乳房攝影篩檢，還有機會獲得500元禮券。而且每完成一項檢查，慈善團體幫忙捐贈100元，作為嘉義市受家暴婦女安置經費，共同守護婦女安全。
市長黃敏惠表示，乳癌和子宮頸癌的發生率和死亡率相當高，因此婦癌的篩檢非常重要；去年接受婦癌篩檢的市民當中，就有6名篩檢結果異常，這樣的篩檢幫助到的不只是這6名女性，而是6個家庭。趕快去做篩檢，及早發現才能及早治療。
衛生局為鼓勵女性朋友接受癌篩，居住在嘉義市的女性朋友在參與活動的美容美髮美體美甲店家接受宣導後，可以向店家索取篩檢券前往合作醫院診所接受子宮頸抹片及乳房攝影的免費檢查，完成1項篩檢，現場即可領取100元禮券，完成第2項篩檢再領100元禮券，如以手機掃描篩檢券上QR code，連結網路填寫健康識能問卷，還有機會再抽中100元禮券；如再經衛生局確認完成篩檢者符合36歲以上且子宮頸抹片7(含)年以上未檢資格者，或符合45-69歲乳房攝影首次篩檢者，每項再加碼100元禮券。
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