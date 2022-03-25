快訊

敲定4月婚宴…童仲彥遲到5小時現身報到 入獄關3年10月

曾頒獎給確診者…林右昌將居隔3天 自曝目前狀況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市婦癌篩檢開跑 免費篩檢還可拿禮券

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市免費婦癌篩檢開跑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市免費婦癌篩檢開跑。圖／嘉義市政府提供

嘉義市婦癌篩檢今天上午開跑，居住在嘉義市年齡30歲以上女性可以索取「寵愛桃城水姑娘」篩檢券，前往醫療院所完成免費子宮頸抹片及乳房攝影篩檢，還有機會獲得500元禮券。而且每完成一項檢查，慈善團體幫忙捐贈100元，作為嘉義市受家暴婦女安置經費，共同守護婦女安全。

市長黃敏惠表示，乳癌和子宮頸癌的發生率和死亡率相當高，因此婦癌的篩檢非常重要；去年接受婦癌篩檢的市民當中，就有6名篩檢結果異常，這樣的篩檢幫助到的不只是這6名女性，而是6個家庭。趕快去做篩檢，及早發現才能及早治療。

衛生局為鼓勵女性朋友接受癌篩，居住在嘉義市的女性朋友在參與活動的美容美髮美體美甲店家接受宣導後，可以向店家索取篩檢券前往合作醫院診所接受子宮頸抹片及乳房攝影的免費檢查，完成1項篩檢，現場即可領取100元禮券，完成第2項篩檢再領100元禮券，如以手機掃描篩檢券上QR code，連結網路填寫健康識能問卷，還有機會再抽中100元禮券；如再經衛生局確認完成篩檢者符合36歲以上且子宮頸抹片7(含)年以上未檢資格者，或符合45-69歲乳房攝影首次篩檢者，每項再加碼100元禮券。

嘉市婦癌免費篩檢還可拿禮券。圖／嘉義市政府提供
嘉市婦癌免費篩檢還可拿禮券。圖／嘉義市政府提供

禮券 子宮頸癌 嘉義

延伸閱讀

紙風車表演、小老闆市集 嘉市4月每周末兒童節活動曝光

嘉市湖子內、果菜市場都有YouBike 擴40站今已設13站

嘉市議員戴寧父親過世聲請交保 法院再度駁回

嘉市唯一楊柳命名學校 垂楊國小80周年校慶種下20棵楊柳樹

相關新聞

嘉市婦癌篩檢開跑 免費篩檢還可拿禮券

嘉義市婦癌篩檢今天上午開跑，居住在嘉義市年齡30歲以上女性可以索取「寵愛桃城水姑娘」篩檢券，前往醫療院所完成免費子宮頸抹...

國旅券不延長只能用到4月30日 觀光局曝沒用完規畫

行政院去年推出振興五倍券，各部會相繼推出加碼券，同樣使用到4月30日。不過國發會日前已經宣布，地方創生券使用期限將從4月...

1-2月統一發票今開獎 千萬特別獎獎號為「18927486」

今（111）年1-2月期統一發票獎今（25）天下午13時30分電視直播開獎。財政部日前公告2022年度各期統一發票開獎獎別及組數，這次跟往年不同，未比照過去增開六獎（200元），而是改為增加雲端發票專屬獎500元組數，習慣將發票存進雲端的消費者，中獎機率更高了。

花95元中千萬！萊爾富統一發票千萬幸運兒在台中

民國111年1～2月期統一發票今天（3月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「18927486」、獎金200...

「抖音一響父母白養」何以成為台灣揮之不去的政治心魔

「抖音一響父母白養」，這一句台灣青年世代嘲諷抖音（TikTok）用戶的流行語，近日成為台灣社會討論的熱點之一。緣起於台灣彰化一名小學教師，在臉書（Facebook）分享對於六年級學生普遍沉溺於抖音的現象觀察

在桃園！全家便利商店1～2月發票開出1組特獎200萬元

全家便利商店本期（2022年1～2月)中獎統一發票開出1組特獎200萬元，在桃園和信店僅消費80元就幸運中獎；頭獎20萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。