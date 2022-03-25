嘉市婦癌篩檢開跑 免費篩檢還可拿禮券

嘉義市婦癌篩檢今天上午開跑，居住在嘉義市年齡30歲以上女性可以索取「寵愛桃城水姑娘」篩檢券，前往醫療院所完成免費子宮頸抹片及乳房攝影篩檢，還有機會獲得500元禮券。而且每完成一項檢查，慈善團體幫忙捐贈100元，作為嘉義市受家暴婦女安置經費，共同守護婦女安全。

市長黃敏惠表示，乳癌和子宮頸癌的發生率和死亡率相當高，因此婦癌的篩檢非常重要；去年接受婦癌篩檢的市民當中，就有6名篩檢結果異常，這樣的篩檢幫助到的不只是這6名女性，而是6個家庭。趕快去做篩檢，及早發現才能及早治療。