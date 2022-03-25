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國旅券不延長只能用到4月30日 觀光局曝沒用完規畫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局長張錫聰（左）說，國旅券4月30日截止使用。意味著沒有要延長。記者曹悅華／攝影
觀光局長張錫聰（左）說，國旅券4月30日截止使用。意味著沒有要延長。記者曹悅華／攝影

行政院去年推出振興五倍券，各部會相繼推出加碼券，同樣使用到4月30日。不過國發會日前已經宣布，地方創生券使用期限將從4月底延長至8月底，對於是否延長國旅券使用，交通部觀光局說，目前仍是4月30日截止使用，呼籲還沒用的民眾，盡量在這段時間，剩下37天好好使用。

觀光局長張錫聰今天出席「國旅券用起來 大獎跟著來」宣傳記者會，會後接受媒體聯訪時表示，天氣晴朗、疫情穩定，會是國旅券使用高峰。一個月前國旅券使用率三成，現在五成，抽出240萬張國旅券，已有121萬張使用過。其中旅宿最多占六成，旅行社二成三，觀光工廠一成七，剩下一些是用在國家風景區。

張錫聰說，4月初清明連假大家比較有空，鼓勵大家持國旅券消費，特別今天宣布加碼結合業界，可以趁春假出遊。

至於沒有使用完的規畫，張錫聰說，預計到4月30日國旅券會用到七成五到八成，沒有用完會評估規畫，爭取剩餘額度，相信行政院、部裡都會支持，幫助國旅市場活絡。至於方向規畫中，等成熟會對外公布。透過業者、公協會合作，興起另一波國旅熱潮。

對於4月開始針對從業人員訓練，是否意味者國境將開放？張錫聰說，訓練是做好相關開放準備，4月有從業人員和導遊的講習訓練，開放期程指揮中心評估，等開放後會把準備工作轉成實務工作，還會有相關指引，但還是要按照行政程序，給指揮中心審核，再給業者執行。

防疫旅館部分，張錫聰說，防疫旅館住宿率有波動，春節是最高峰，可以到八成，已經到頂，不可能每間房間都滿，高峰過後需求下降，目前住房率四成多，跟高風險時三成差不多。

張錫聰說，防疫旅館需求還是有，但沒有春節專案那麼高峰，機制繼續存在，補助也還是會有。若指揮中心有需求，觀光局也會輔導旅宿業，做防疫居簡工作。

張錫聰

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