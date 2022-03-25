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不怕阿嬤失智身體臭 孫女「3不1要」分擔爸媽照顧負擔

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣失智症協會昨舉辦記憶咖啡講座，由3名失智症年輕家屬、以主題「共譜美好回憶－讓金孫一起照護失智長輩」分享。記者許政榆／攝影
台灣失智症協會昨舉辦記憶咖啡講座，由3名失智症年輕家屬、以主題「共譜美好回憶－讓金孫一起照護失智長輩」分享。記者許政榆／攝影

台灣2025年將邁入「超高齡社會」，近20%為65歲以上長者，而失智率盛行率為4.97%，推估65歲以上近13萬老年人患失智症。若家中有失智長輩，照顧壓力多落在中生代兒女身上，經濟、照顧雙重壓力下喘不過氣。台灣失智症協會近年發現，越來越多「孫字輩」參與失智照顧，分擔上一代的照顧負擔。

從小由外婆帶大的張雅晴，看著外婆從社交活躍，到外公去世後變得容易埋怨、不出門，成天關窗不開燈，坐在電視前發呆，不時怒罵媽媽、舅舅，無論是光線或整體氣氛都黑暗。外婆因患糖尿病，必須按時施打胰島素，卻時常忘記或重複施打，導致血糖忽高忽低，也常常問重複話，經檢查確診為血管型失智症。後幾年外婆到失智症協會瑞智學堂上課，加上血糖控制，維持中度失智症沒有再惡化。

身為失智症患者家屬，張雅晴說，當家中長輩罹患失智症，孫輩通常不是第一線面對，上頭還有父母親先行照顧。隨著長輩年紀越大，外觀、行為出現變化、身體也有味道，與小時候對外婆的印象有落差，也多少會害怕、不想面對。有一次母親告訴她，當覺得照顧到不耐煩、很累時，「就把這次當最後一次」，做出不讓自己後悔的選擇。

因此，張雅晴建議孫輩們面對照顧失智長輩，可採取「三不一要」：不害怕，不嫌棄，不計較，要耐心。雖然長輩失智會重複說話、講話變無聊、尿失禁或隨地大小便、身上有異味，但不要害怕或嫌棄長輩，不要傷了長輩自尊心，也不要計較過去紛擾，嘗試專注當下，將長輩當作小朋友照顧，雖然華人社會中，愛說出口會有些害羞，「反正失智長輩下秒就忘，也不用害羞」，呼籲後輩把握時間，不要後悔。

同樣是失智症家屬的黃惠汶，外婆患失智症、父親則罹癌，自己孩子是第四代，有時會想躲長輩，但她認為教育很重要，必須讓孩子了解生病這件事，像帶著孩子幫自己的父親按摩腳底，潛移默化轉換觀念。失智症家屬王譯慧分享，雖阿嬤失智、吃飯會掉飯粒，但全家人一樣如常同桌吃飯，對阿公、阿嬤的態度一如繼往，並帶小小孩讀繪本了解失智症，讓祖孫維持互動。

台灣失智症協會昨舉辦記憶咖啡講座，主題為「共譜美好回憶－讓金孫一起照護失智長輩」。失智症協會秘書長湯麗玉表示，許多父母親不願讓孫輩照顧失智長輩，認為子女應該好好上班、唸書，但聽到孫輩分享的祖孫互動相當感動，年輕人也有不同方式可以和阿公阿嬤交流。失智症協會家屬聯誼會會長邱淑明認為，照顧失智症很辛苦，孫輩願意去了解失智症、去陪伴，充分顯現「愛要及時說出口」。

失智症 阿嬤 父母

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