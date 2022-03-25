安裝空調首選「燦坤玉山級安裝」施作到善後「一條龍服務」顧客免煩惱

夏日即將到來，好想24小時都待在房間吹涼風啊！但你知道嗎，買一台空調好解決，但「後續空調的安裝」，其實才是能否安心享受空調的關鍵！空調安裝藏有許多繁瑣細節，一旦忽視，輕則導致漏水、冷媒外洩，嚴重的話，更可能大大減少壓縮機壽命！

為什麼你該選擇玉山級安裝？

空調安裝層層相扣的環節，極度挑戰技師專業，選錯安裝團隊，一不小心，就可能美夢變惡夢。燦坤推出的「空調玉山級安裝」，主打專業，拒絕表面工夫。配裝技師光要進入團隊，就必須先通過嚴格門檻，具備豐富經歷。

「玉山級安裝」更連小細節都照顧到，技師們必須要有一定的細心程度，每個步驟都會有要求。例如在安裝前要鋪設防護裝置，施作過程中，環境都必須要保持整潔美觀、工程施作完成後也還要再測試，對於消費者的整體感受和體驗相當重視。

贏在「最後一哩路」的專業安裝工程施作

空調會漏水，是許多民眾安裝空調的惡夢。買了空調送到家中，最怕遇到技術不好的外廠師傅，在固定室內機水平時，貪圖方便，僅用肉眼測量，或使用水平尺時，沒確實等到水平就安裝，造成後續漏水事件頻傳。

圖／燦坤 提供

燦坤「玉山級安裝」的技師，經過原廠認證，安裝品質有保障，在乎每個小細節。

實際跟著「玉山級安裝」技師一起操作，安裝室內機需要用到的「喇叭頭」銅管，是使用量尺精準測量後所製作而成，為的就是要完美銜接，確保冷媒不會外露。

多餘的空氣容易造成壓縮器過熱，這個時候，就必須把冷媒管線抽成真空，不過還是有部分師傅，會因為真空機高價且笨重不易攜帶，就略過這個步驟。根據技師們的經驗，有確實抽真空的空調，壽命大概落在10到15年；但未抽真空的空調，民眾可能用個5年左右就壞了！

圖／燦坤 提供

銅管和排水管保溫方面，同樣馬虎不得，膠帶要確實包好，又不能包太緊，免得保溫效果打折扣。如何拿捏，就是大家實力「見真章」的時刻！

零死角的環境恢復 善後不再是顧客惡夢！

測試完運轉效果和排水後，安裝告了一段落，但燦坤「玉山級安裝」的服務可還沒完！不少人過去安裝空調的惡夢之一，是師傅裝完空調後，東西收一收直接走人，凌亂的環境讓顧客善後好心寒。

「玉山級安裝」包括零死角的環境恢復，讓溫馨感受持續到最後，善後不再是顧客惡夢！

所有團隊技師，每人都配有一組「LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器」，技師用這支「LG CordZero™ A9+快清式無線吸塵器」，可以在最短時間內，有效率地幫顧客恢復環境。

圖／燦坤 提供

空調安裝細節繁瑣，尤其在炎炎夏日，技師必須忍受著室內悶熱，從施作到善後，用心幫顧客把關每個細節。但對「玉山級安裝團隊」的技師而言，空調安裝不只是一份工作，而是能否給顧客100分的體驗，看到消費者滿意的笑容，這些付出的汗水，全都化為技師們滿滿的成就。

了解更多玉山級安裝服務：https://bit.ly/3JG0cPE