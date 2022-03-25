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國海院「Go Ocean海遊通」平台 一手在握、安心遊海
到海邊出遊如何玩得盡興、玩得安全，上網點入國家海洋研究院「Go Ocean海遊通—海洋遊憩風險資訊平台」(https://goocean.namr.gov.tw)，就能掌握氣象、風速、波浪海流等海況規畫安心遊程，親近海洋。
國海院建置的「GoOcean海遊通」海洋遊憩風險資訊平台，整合動態海氣象數據及風險管理等資訊，提供有風、波浪、海流等海況，也將衝浪、風浪板、游泳、潛水和獨木舟五類海洋遊憩運動分級，讓民眾能按自身能力安心從事海上活動。
國海院表示，海遊通資訊平台跨部會整合各項開放資訊，把艱澀難懂的專業數據轉成民淺顯易懂的海洋資訊，可提供過去2天與未來5天的風、波浪、海流，還有未來3天的水質、葉綠素a濃度、鹽度、水位與海溫等模擬數據，並有定點能見度、衝浪指數、長浪警戒、浪況紛紜度等實驗性海況。
國海院長邱永芳說，為讓平台的數據更貼近使用者需求，開發過程特別找來海洋運動界選手、玩家、遊憩業者與學界專家參與統計分析，把衝浪、風浪板、游泳、潛水和獨木舟5項非動力海洋遊憩活動所需考量的海氣象環境因子，分為初級、中級和專家級，幫助不同程度的玩家能掌握事海洋遊憩的風險。
另國海院也在平台內公開釣點，並整理出海域附近的停車場、救生設施與廁所等位置，平台內也可以觀看水下360度環景影片、海洋生物資料與水中能見度等，方便玩家下水前掌握狀況。
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