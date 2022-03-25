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7-ELEVEN「幾點了咖啡館」、好鄰居基金會獲台北金鵰微電影展大獎

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會分別以「幾點了咖啡館」、「青年深根計畫」兩項公益專案共獲得2022年台北金鵰微電影展4項大獎，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」更榮獲該影展最大獎項「年度最佳影片」。圖／統一超商提供
7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會分別以「幾點了咖啡館」、「青年深根計畫」兩項公益專案共獲得2022年台北金鵰微電影展4項大獎，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」更榮獲該影展最大獎項「年度最佳影片」。圖／統一超商提供

2022年是統一超商「永續行動年」，以「永續地球、共好社會、幸福企業」3大永續遠景，與公益團體攜手共同推展友善公益服務，更將公益服務與零售營運整合、展現公益創新力，以實踐共好社會永續理念，屢獲國內外ESG獎項肯定。其中，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會分別以「幾點了咖啡館」、「青年深根計畫」兩項公益專案共獲得2022年台北金鵰微電影展4項大獎，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」更榮獲該影展最大獎項「年度最佳影片」，創新公益深獲肯定。

此外，透過7-ELEVEN具體落實「地球永續．你我日常」永續理念，今年與荒野保護協會發起「Earth Hour地球一小時」，為全球最大、每年皆有上百國家響應的節能活動，7-ELEVEN將於3月26日晚間8點30分至9點30分首度大規模串聯，估計將有超過6,300間門市關閉招牌燈參與，一小時約可省下9750度電，相當減少4.89（公噸CO2e）的溫室氣體排放量。

台北金鵰微電影展由台灣永續能源基金會主辦，為使大眾更容易理解企業永續成果，鼓勵企業透過嶄新微電影形式，呈現企業推動SDGs各項作為，堪稱本土最具代表性永續微電影影展。統一超商攜手統一超商好鄰居文教基金會連續3年參展，每年均獲得獎項肯定，今年再度以7-ELEVEN「幾點了咖啡館」獲得「十大永續微電影獎」、「最佳社會共融獎」、「年度最佳影片」3項大獎，而統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫-翻轉夢想」榮獲「十大永續微電影獎」大獎肯定。

統一超商好鄰居文教基金會長期扶助青年返鄉、就地創業，以「青年深根計畫」專案鼓勵青年返鄉實現創業夢想，今年成功推動花蓮「洄遊吧Fish Bar」鬼頭刀魚片進駐7-ELEVEN門市上架銷售，並結合好鄰居同樂會推動食魚教育，至今累積已超過5萬名親子消費者體驗；同時，也獨家引進三峽社企「禾乃川國產豆製所」系列商品，3月份於板橋區域54家門市上市，讓在地社企青年創業夢想能於7-ELEVEN具體圓夢，立下嶄新里程碑。

統一超商好鄰居文教基金會自2017年起以「回家最好的創生平台」為理念，推出「青年深根計畫」攜手7-ELEVEN扶持在地創生，更因觀察到青年最欠缺的是能夠就近展示成果、與市場接軌的場域、通路，因此釋出含金量高的實體門市貨架空間，讓青年商品於門市上架，更提供商品於自營社群開店平台「7-ELEVEN賣貨便」上架，並提供活動期間免運支持，成為青創接軌市場的管道，至今已有11大青年團隊於7-ELEVEN賣貨便開設線上網購商城、推廣近60款青年創生商品，呼應聯合國永續發展目標 SDG11永續城市與社區。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」近年持續結合營運本業創新，與天主教中華聖母基金會全新開發「闖關幾點了咖啡館」O2O失智症教材，讓參與「7-ELEVEN幾點了咖啡舘」的失智長輩，居家即能運用教材刺激腦部、手部，延緩退化，以「生活即復健」呼應聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉。同時，與屏東基督教醫院及天主教中華聖母基金會合作，創新推出失智長輩體驗「公益智FUN機」活動，藉由操作機台啟動「頭腦保健」，協助輕度認知症、亞健康的長者們，訓練專注力及數字運算能力，增加自信心。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」長期關注失智議題，2017年整合7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台，攜手天主教中華聖母基金會共同打造「幾點了咖啡舘」創新公益，以創新商業模式公益化提倡友善失智服務，為在地失智長輩提供體驗空間，至今已陪伴1,800個失智家庭在「幾點了咖啡館」重拾長輩笑容。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」去年更首度使用國際量化指標「社會投資報酬率（Social Return on Investment，SROI）」的專業方法估算社會影響力，分析服務成果每投入1元就能創造4.6元的社會價值，服務累積至2020年創造近千萬價值的社會影響力，成為在地第一家使用SROI方法將影響力量化的食品零售業。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」與天主教中華聖母基金會全新開發「闖關幾點了咖啡館」O2O失智症教材，讓參與的失智長輩，居家即能運用教材刺激腦部、手部，延緩退化。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「幾點了咖啡館」與天主教中華聖母基金會全新開發「闖關幾點了咖啡館」O2O失智症教材，讓參與的失智長輩，居家即能運用教材刺激腦部、手部，延緩退化。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「幾點了咖啡館」近年持續結合營運本業創新，與天主教中華聖母基金會全新開發「闖關幾點了咖啡館」O2O失智症教材。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「幾點了咖啡館」近年持續結合營運本業創新，與天主教中華聖母基金會全新開發「闖關幾點了咖啡館」O2O失智症教材。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會今年成功推動花蓮「洄遊吧Fish Bar」鬼頭刀魚片進駐7-ELEVEN門市上架銷售，並結合好鄰居同樂會推動食魚教育，至今累積已超過5萬名親子消費者體驗。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會今年成功推動花蓮「洄遊吧Fish Bar」鬼頭刀魚片進駐7-ELEVEN門市上架銷售，並結合好鄰居同樂會推動食魚教育，至今累積已超過5萬名親子消費者體驗。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會長期扶助青年返鄉、就地創業，以「青年深根計畫」專案鼓勵青年返鄉實現創業夢想。圖／統一超商提供
統一超商好鄰居文教基金會長期扶助青年返鄉、就地創業，以「青年深根計畫」專案鼓勵青年返鄉實現創業夢想。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「幾點了咖啡館」與屏東基督教醫院及天主教中華聖母基金會合作，創新推出「公益智FUN機」活動，協助輕度認知症、亞健康的長者們，訓練專注力及數字運算能力，增加自信心。圖／統一超商提供
7-ELEVEN「幾點了咖啡館」與屏東基督教醫院及天主教中華聖母基金會合作，創新推出「公益智FUN機」活動，協助輕度認知症、亞健康的長者們，訓練專注力及數字運算能力，增加自信心。圖／統一超商提供

咖啡館 微電影 扶助青年

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