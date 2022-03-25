大鵬灣帆船生活節4/8起登場 感受海灣慢活跳島愜意生活

近年來國內帆船活動蓬勃發展，屏東大鵬灣國家風景區管理處長許主龍說，大鵬灣帆船生活節近年來持續推動帆船和遊艇休閒活動，大鵬灣帆船業者幾乎每月都有團體包船航向小琉球珊瑚海一日遊，不只年輕人，更受親子團和企業界青睞，被視為台灣繼龜山島牛奶海夯遍全台後，下個充滿前景的美麗新潮流；備受期待的「2022大鵬灣帆船生活節」，也將於4月8日至17日在濱灣碼頭熱鬧登場。

許主龍說，將帆船運動結合食、宿、遊、購等觀光產業的2大鵬灣帆船生活節」，今年除了國內首次圍圈圈的遊艇船聚，更擴大遊艇自駕體驗和一日船長體驗，並維持帆船競賽嘉年華及將屏東創意產品及小旅行精彩呈現的屏東觀光圈市集，周邊活動也加碼從搖滾樂到爵士樂，搭配藝術裝置、璀璨燈飾、海邊電影院。

以大鵬灣為母港的帆船業者說，南部氣候得宜，屏東大鵬灣現有主打休閒遊憩的遊艇遊程，已發展成熟且豐富多樣，船上自備立式划槳、造型泳圈等，加上船隻上補給完善，藉此提供小琉球半日遊、一日遊、兩日遊的遊程方案，民眾可以在大鵬灣出發航向小琉球，體驗如同到國外才能享受的跳島遊。

鵬管處說，大鵬灣濱灣碼頭備48個泊位，因為大鵬灣及小琉球不受東北季風影響，在冬季，今年北部的遊艇帆船就如同遊牧民族南遷泊靠在大鵬灣，無法去牛奶海，就邀老顧客來體驗小琉球珊瑚海。今年大鵬灣帆船生活節活動詳情可上大鵬灣帆船生活節網頁( https://www.2022dapengbay.com.tw/ )查詢或上臉書粉絲頁。