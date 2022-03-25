日月潭星光螢火季宣布4月開跑 公布7大賞螢最美據點

每年4月起全台各地進入賞螢季節，日月潭國家風景區將迎來2022螢火蟲季，上午宣布在日月潭地區的7大賞螢據點，預估今年將吸引大批遊客前來追逐螢光，日管處今年並與7個在地單位共同推出各項賞螢體驗活動，受慢活、慢旅的春天氛圍與黑夜的迷人魅力。

日月潭國家風景區指出，每年春天，氣溫逐漸回暖，螢火蟲出沒，3月下旬至5月分是全台賞螢旺季，日月潭地區因生態資源豐富，復育有成，螢火蟲族群數量增加，桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、雙龍等7處賞螢地點，各種黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲已開始現蹤，夜裡看著成群的螢火蟲在眼前飛舞，燃起綠色光譜，非常浪漫。

日管處規畫2022日月潭賞螢季，4月1日起至5月31日賞螢季期間除夜間賞螢活動搭配生態解說導覽外，遊客可選擇白天桃米生態村的魚蝦生態探索、樹葡萄採果等多元農事體驗，或是下午先到水社地區，來一趟步道漫遊，或是體驗立槳活動與潭邊野餐。丹大與潭南地區也針對賞螢活動推出原民文化體驗，包含布農歌舞展演、教學，部落巡禮，原民晚餐，在賞螢之前還有部落星空晚會活動，非常適合全家大小一起前來。

日管處為不過度干擾螢火蟲，建議遊客避免自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且參加賞螢生態旅遊時，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆，以減低人為影響與干擾情形，共同友善維護螢火蟲棲地。