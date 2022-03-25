奉獻偏鄉部落數十年 2比利時籍神父歸化為正港台灣人

比利時籍神父高立良及丁立偉長期奉獻於新竹縣原鄉部落，因特殊貢獻經審核通過歸化為中華民國國民，今日上午在尖石鄉原住民文化館，由縣長楊文科、鄉長曾國大親自頒贈身分證、健保卡，歡迎「比立」神父入籍新竹縣成為一家人，正巧3月是高神父的生日，現場也特別準備蛋糕，大家齊唱生日快樂歌為他慶生。

新竹縣政府指出，國籍法修正後，縣內迄今共有6位外籍人士，因對台灣有特殊貢獻，經審核通過歸化為中華民國國民，分別是設籍五峰鄉的丁松青、雷敦龢、尖石鄉趙秀容、南耀寧，以及今日獲頒身分證、健保卡的高立良、丁立偉。「比立」神父現年均為58歲，在台傳教2、30年，看見城鄉差距，除了關懷弱勢族群，對部落教育也煞費苦心。

高立良神父30歲時來台，時常往返竹東、田埔及秀巒天主堂，關懷在地弱勢族群，發現部落缺乏良好的教育資源，因家庭或經濟因素造成孩子中斷學習，他透過縣府向原委會申請課後扶持計畫及文化健康站，更每年耗時150小時親自接送孩子們往返尖石至竹東天主堂補習，直至善心人士捐款請了司機，同時也在寒假、暑假期間開辦營隊，使學生學習不中斷。

高立良受訪時表示，原以為自己要到八九十歲才能拿到台灣身分證，沒想到這麼快就拿到了，感到很感動，也沒想到大家記得他生日，那麼多人為他慶生，他也樂於將這份喜悅與大家分享。

丁立偉神父26歲來台，同樣感受城鄉差距教育資源不足，親自與新埔鎮內思高工協調提供免費住宿，讓孩子們不用再搭3小時多的車去上學，看到孩子長大後離開部落繼續升學或學成後回部落服務，讓他感到十分欣慰，而丁神父也以身作則持續進修，正在輔仁大學攻讀博士學位，創辦並帶領輔仁聖博敏神學院原住民神學研究中心。