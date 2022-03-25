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「搖滾旗津Fun」今晚打頭陣 店家推多項優惠搶商機

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
不少旗津店家配合旗津券推出購買優惠。圖／高市觀光局提供
不少旗津店家配合旗津券推出購買優惠。圖／高市觀光局提供

為重振旗津觀光，高雄市觀光局推出系列行銷活動，今天起由「搖滾旗津Fun」打頭陣，FOCUS、孩子王、爵士好牌及Moment Of Silence 默嘶等團體開唱，明日再由金曲歌王許富凱及台語歌后黃妃等人攜手力挺旗津，不少店家推優惠搶旗津券商機。

為振興疫情後旗津商圈經濟，高雄市府3 月11日至4月5日發放旗津券，民眾搭渡輪前往旗津可領100元旗津券。觀光局指出，高市府發放旗津券活動不到2周，渡輪遊客比去年同期增加6萬人次，旗津大街重現人潮，豪華露營區訂位爆滿。

局長周玲妏說，今天晚上6點，「搖滾旗津Fun」活動在旗津豐收廣場準時開唱，而明日登場的「好台語好旗津」由高雄出身的金曲歌王許富凱與金曲歌后黃妃到場，另有李子森及男子漢樂團用好歌喉挺旗津；27日則有Ani、Famous等國內外知名DJ在現場，放送流行、拉丁及節奏藍調音樂。一直到8月底，周周有不同主題活動，

店家持旗津券消費的優惠資訊如下：1.新宇自行車：持券消費100元，可抵用150元。2.大碗公冰·甜品，持券消費滿百，即免費贈送紅茶乙杯或珍珠嫩仙草乙碗（二選一）。3.旗津珍珠飛魚卵香腸：消費滿百，送杏鮑菇香腸或麻辣杏鮑菇香腸（二選一）4.皮勒揪手作皮件：持旗津券消費，送真皮三角形鑰匙圈。

5.樂騎腳踏車出租行：電動車租兩小時送一小時。6.鴨角活海產店：滿600元即贈送季節蔬菜一盤（店家決定蔬菜種類），旗津券只需使用一張即可。7.胖ㄚ香碳烤魷魚店：消費滿100元贈送一隻旗魚黑輪。8.有間冰舖旗津店：消費100元折抵120元。9.孫大衛燒烤：買烤魷魚滿百送烤黑輪一支。（上述優惠以店家實際公告內容為準）

高雄旗津美麗海岸線，本周起推出一系列活動振興經濟。圖／高市觀光局提供
高雄旗津美麗海岸線，本周起推出一系列活動振興經濟。圖／高市觀光局提供
旗津也是受衝浪遊客喜歡的景點之一。圖／高市觀光局提供
旗津也是受衝浪遊客喜歡的景點之一。圖／高市觀光局提供

觀光局 台語 高雄市

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