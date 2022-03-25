「搖滾旗津Fun」今晚打頭陣 店家推多項優惠搶商機

為重振旗津觀光，高雄市觀光局推出系列行銷活動，今天起由「搖滾旗津Fun」打頭陣，FOCUS、孩子王、爵士好牌及Moment Of Silence 默嘶等團體開唱，明日再由金曲歌王許富凱及台語歌后黃妃等人攜手力挺旗津，不少店家推優惠搶旗津券商機。

為振興疫情後旗津商圈經濟，高雄市府3 月11日至4月5日發放旗津券，民眾搭渡輪前往旗津可領100元旗津券。觀光局指出，高市府發放旗津券活動不到2周，渡輪遊客比去年同期增加6萬人次，旗津大街重現人潮，豪華露營區訂位爆滿。

局長周玲妏說，今天晚上6點，「搖滾旗津Fun」活動在旗津豐收廣場準時開唱，而明日登場的「好台語好旗津」由高雄出身的金曲歌王許富凱與金曲歌后黃妃到場，另有李子森及男子漢樂團用好歌喉挺旗津；27日則有Ani、Famous等國內外知名DJ在現場，放送流行、拉丁及節奏藍調音樂。一直到8月底，周周有不同主題活動，

店家持旗津券消費的優惠資訊如下：1.新宇自行車：持券消費100元，可抵用150元。2.大碗公冰·甜品，持券消費滿百，即免費贈送紅茶乙杯或珍珠嫩仙草乙碗（二選一）。3.旗津珍珠飛魚卵香腸：消費滿百，送杏鮑菇香腸或麻辣杏鮑菇香腸（二選一）4.皮勒揪手作皮件：持旗津券消費，送真皮三角形鑰匙圈。