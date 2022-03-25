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飼料價屢創新高 農委會「凍」不住惹怒蛋農

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
飼料商通知飼料漲價。圖／簡慧珍翻攝
飼料商通知飼料漲價。圖／簡慧珍翻攝

農委會上周宣布飼料凍漲，蛋農高興沒幾天，忽然接到通知飼料商全品項自本（3）月24日聯合漲價，每公斤漲0.5元，蛋農錯愕不已，追問才知飼料將連漲三周，到4月上旬第一周，累計每公斤漲價1.5元，讓飼料每公斤來到每公斤16.7元的歷史新高紀錄。

彰化縣林姓蛋農今天指出，先前政府聲稱已與飼料商協調凍漲0.5元，因此取消雞蛋每公斤3元獎勵金，產地批發價每公斤調高2元，表面上施行德政嘉惠農民，農民沒吃虧，誰知本周一、二大家先後接到飼料商通知，將從24日起每公斤漲價0.5元，政府承諾破功，講話沒信用。

林姓蛋農表示，烏、俄是小麥等農作物生產大國，戰爭不知何時結束，農民追問飼料未來可能漲多少，飼料商回覆本周每公斤漲0.5元，下周（3月31日）漲0.7元，4月上旬漲0.3元，4月中旬會漲多少還要看國際原物料價格的波動，目前未定，蛋農算一算每公斤可能漲1.5元，無不叫苦連天。

「哪有大家搶著要的東西卻價格偏低。」彰化縣養雞協會理事長謝文龍說，政府聲稱已協調飼料商凍漲，飼料商終究還是漲價，農民比較聽話，政府到現在都沒真正放手管制蛋價，蛋農飼養成本現在處賠本邊緣，飼料一漲肯定賠，希望政府尊重市場機制不要再管制蛋價。

吳姓農民表示，雞蛋是民生食品，農民不可能從中牟取暴利，政府口頭上說已經沒管制蛋價，實際上和蛋商聯手，並透過全國養雞協會控制蛋價，產地批發價每台斤36.5元，零售價壓低在每台斤46元至48元，蛋農幾乎沒利潤；政府管不住飼料商，只會強制農民「讓利」，實在欺負人。

「飼料商要漲就漲，農民束手無策。」中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，這樣漲下去不是辦法，協會本（3）月下旬將和農委會開會，一定會討論蛋價回歸市場機制以免蛋農損失。

蛋農群組已發出飼料將連三漲，3周內漲每公斤1.5元。圖／簡慧珍翻攝
蛋農群組已發出飼料將連三漲，3周內漲每公斤1.5元。圖／簡慧珍翻攝

農民 漲價

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