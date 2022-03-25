男子全身數十顆隆起物 手術切除多發性脂肪瘤

40歲林姓男子青少年時期，身體長出一顆顆凸起小腫塊，全身都有皮膚凹凸不平，醫師診斷是多發性脂肪瘤，不一定要處理。不過隨著年紀增長，他覺得腫塊越長越大影響外觀，最近再次就醫，安排手術切除，也解決困擾心中多年的疙瘩，讓他感覺如同新生。

南投醫院整形外科醫師呂明川說，脂肪瘤是良性腫瘤，多發生在皮下脂肪層，當脂肪被結締組織包覆並且聚集成塊便會形成脂肪瘤，摸起來軟軟的而且有彈性。單顆脂肪瘤相當常見，四肢、背部都有可能冒出，少部分患者因為基因或體質，可能長出多顆脂肪瘤，稱為「多發性脂肪瘤」。

脂肪瘤生長緩慢，一般沒有症狀，也不會危害生命，醫師多會建議病患不需手術處理。呂明川說，脂肪瘤大到一定程度，會明顯看到皮膚隆起，如果有壓迫到周邊神經，可能出現疼痛等不適感，這時候就建議手術除去腫瘤。

林姓病患脂肪瘤數量相當多，分佈範圍大，醫師先安排清除右手20顆脂肪瘤。再依序安排手術除去身體其他部位的脂肪瘤，而且整形外科醫師在手術傷口的切割與縫合相當仔細，傷口很小，術後不太有疼痛感，患者恢復良好，手術隔天便可出院。