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奧萬大森林遊樂區 清明連假兒童免費入園

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大兼具山林之美，適合親子連假旅遊健身。圖／南投林管處提供
奧萬大兼具山林之美，適合親子連假旅遊健身。圖／南投林管處提供

今年清明連假共有4天，為了慶祝兒童節，南投林管處4月2日到5日，提供12歲以下兒童免費入園，歡迎家長陪伴孩子參與戶外休閒活動增加免疫力，體驗大自然之美。

南投林管處長李政賢說，奧萬大面積達2787公頃，萬大北溪及萬大南溪在此匯流成萬大溪，松樹、櫸木、黃連木、香杉等原生針、闊葉林廣布，孕育出豐富的自然生態。奧萬大國家森林遊樂區四季如畫，春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，各有特色。

園區內有多條健行路線可選擇，親子可漫步林間，觀察豐富動植物生態，喜歡登山健行的民眾，也可挑戰不同步道，強身健體、增加免疫力。

奧萬大周邊親愛村為泰雅族及賽德克族，萬豐村、法治村為布農族卓社群，凸顯奧萬大濃濃的原住民風情和歷史。奧萬大從過往水力發電，轉型為國家森林遊樂區，賽德克人文歷史也成探訪重點。

目前春季，色彩多豔的杜鵑花綻放林間繽紛多彩，園區野生動物相當多，南投林管處提醒，如果巧遇野生動物，可保持安全距離拍照，但務必遵守不餵食、不干擾、不接觸原則，與野生動物和諧共處。歡迎親子利用兒童節至奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊，體驗森林自然生態之美。

奧萬大即時旅遊及住宿資訊，參考網站： https://awdonline.forest.gov.tw/index.php 或臉書粉絲專頁「奧萬大情報站」。

奧萬大雙瀑是園區著名景觀。圖／南投林管處提供
奧萬大雙瀑是園區著名景觀。圖／南投林管處提供
奧萬大森林遊樂區設有親水區，最受親子歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大森林遊樂區設有親水區，最受親子歡迎。圖／南投林管處提供
奧萬大吊橋遠眺中央山脈景色壯觀。圖／南投林管處提供
奧萬大吊橋遠眺中央山脈景色壯觀。圖／南投林管處提供

奧萬大 森林遊樂區 南投

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