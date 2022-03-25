快訊

保健品開封後這一物要先拿出來 原因曝光眾人驚：長知識

俄烏戰滿月／台灣反中疑美兩極化 兵役延長卻成共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千萬別小看腰痛！ 以為只是閃到腰，檢查竟被診斷出「主動脈瘤破裂」！

聯合新聞網 / 台北25日電
圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage

日本一位70多歲的患有高血壓的男性，一週前突然開始腰痛，原以為只是「閃到腰」，請家人買了貼布治療，但過了好幾天疼痛不但不減，還更加嚴重。最後不只是腰痛，連腹部都痛，還伴隨著強烈的倦怠感，最後趕緊掛急診，做了腹部超音波和腹部電腦斷層，被診斷出是「腹主動脈瘤破裂」，所幸及時動了手術，免於一場悲劇的發生。

日本知名內科醫師池谷敏郎表示，這位患者突如其來的腰痛，並非是閃到腰，而是主動脈瘤破裂引起的疼痛。在他的診間常遇到腰痛患者，在日本甚至每三名患者中，就有一人會腰痛，但大多數常會輕忽腰痛的可怕性！在台灣有八成的民眾多為「腰痛難民」，因為腰部疾患就診人數也有約50萬人！事實上，因腰痛而確診其他疾病，包括腎結石、帶狀疱疹、癌症骨轉移等，並不少見。

面對常見的腰痛池谷敏郎在《腰痛難民》中提到透過一分鐘檢測，即可分辨是「閃到腰」還是「內臟疾病」！

首先，突然腰痛時，必須確認是否有「觸發點」。如果曾搬重物、扭到腰或彎腰等，做過這些成為觸發點的動作時，就可算是「腰部扭傷」（急性腰痛）。接下來請側躺於床上，膝蓋彎曲將身體稍微拱起，然後仰躺，在膝蓋下放個抱枕，輕輕彎曲膝蓋，過程大約一分鐘。當「不管什麼姿勢，疼痛都無法減緩」、「找不到舒服的姿勢」時，就不是單純的腰痛，有可能是內臟疾病。

池谷醫生提醒大家，如果使用護腰也無法舒緩腰部疼痛或變得舒服，在疼痛之外還伴隨其他症狀時，請不要輕忽腰部的疼痛警訊，盡快就醫尋求專業治療。

※本文摘自《腰痛難民：好不了的腰痛，可能是重大疾病的徵兆！》，作者／池谷敏郎。

患者 日本 難民 癌症 手術

相關新聞

1-2月統一發票今開獎 取消增開六獎、雲端500元獎組數提高

今（111）年1-2月期統一發票獎今（25）天下午13時30分電視直播開獎。財政部日前公告2022年度各期統一發票開獎獎別及組數，這次跟往年不同，未比照過去增開六獎（200元），而是改為增加雲端發票專屬獎500元組數，習慣將發票存進雲端的消費者，中獎機率更高了。

加熱菸風險評估審查 國健署：通過修法最快2個月後實施

「菸害防制法」政院版修正草案，傾向禁止電子煙、納管加熱菸「一開一禁」，加熱菸通過國民健康署的「健康風險評估」審查，經核准...

奉獻偏鄉部落數十年 2比利時籍神父歸化為正港台灣人

比利時籍神父高立良及丁立偉長期奉獻於新竹縣原鄉部落，因特殊貢獻經審核通過歸化為中華民國國民，今日上午在尖石鄉原住民文化館...

「搖滾旗津Fun」今晚打頭陣 店家推多項優惠搶商機

為重振旗津觀光，高雄市觀光局推出系列行銷活動，今天起由「搖滾旗津Fun」打頭陣，FOCUS、孩子王、爵士好牌及Momen...

花蓮石雕藝術季結緣 藝術家約瑟夫旅台18年將返法國

法國籍石雕家約瑟夫Joseph Visy，因石雕藝術季與花蓮結緣，落地生根18年，考量兒子教育，預計6月搬回法國，臨行前...

飼料價屢創新高 農委會「凍」不住惹怒蛋農

農委會上周宣布飼料凍漲，蛋農高興沒幾天，忽然接到通知飼料商全品項自本（3）月24日聯合漲價，每公斤漲0.5元，蛋農錯愕不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。