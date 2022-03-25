千萬別小看腰痛！ 以為只是閃到腰，檢查竟被診斷出「主動脈瘤破裂」！

在日本一位70多歲的患有高血壓的男性，一週前突然開始腰痛，原以為只是「閃到腰」，請家人買了貼布治療，但過了好幾天疼痛不但不減，還更加嚴重。最後不只是腰痛，連腹部都痛，還伴隨著強烈的倦怠感，最後趕緊掛急診，做了腹部超音波和腹部電腦斷層，被診斷出是「腹主動脈瘤破裂」，所幸及時動了手術，免於一場悲劇的發生。

日本知名內科醫師池谷敏郎表示，這位患者突如其來的腰痛，並非是閃到腰，而是主動脈瘤破裂引起的疼痛。在他的診間常遇到腰痛患者，在日本甚至每三名患者中，就有一人會腰痛，但大多數常會輕忽腰痛的可怕性！在台灣有八成的民眾多為「腰痛難民」，因為腰部疾患就診人數也有約50萬人！事實上，因腰痛而確診其他疾病，包括腎結石、帶狀疱疹、癌症骨轉移等，並不少見。

面對常見的腰痛池谷敏郎在《腰痛難民》中提到透過一分鐘檢測，即可分辨是「閃到腰」還是「內臟疾病」！

首先，突然腰痛時，必須確認是否有「觸發點」。如果曾搬重物、扭到腰或彎腰等，做過這些成為觸發點的動作時，就可算是「腰部扭傷」（急性腰痛）。接下來請側躺於床上，膝蓋彎曲將身體稍微拱起，然後仰躺，在膝蓋下放個抱枕，輕輕彎曲膝蓋，過程大約一分鐘。當「不管什麼姿勢，疼痛都無法減緩」、「找不到舒服的姿勢」時，就不是單純的腰痛，有可能是內臟疾病。

池谷醫生提醒大家，如果使用護腰也無法舒緩腰部疼痛或變得舒服，在疼痛之外還伴隨其他症狀時，請不要輕忽腰部的疼痛警訊，盡快就醫尋求專業治療。

※本文摘自《腰痛難民：好不了的腰痛，可能是重大疾病的徵兆！》，作者／池谷敏郎。