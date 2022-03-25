加熱菸風險評估審查 國健署：通過修法最快2個月後實施

「菸害防制法」政院版修正草案，傾向禁止電子煙、納管加熱菸「一開一禁」，加熱菸通過國民健康署的「健康風險評估」審查，經核准即可合法販售。衛福部國健署長吳昭軍今表示，若母法順利於此會期、今年5月底通過，國健署將同步公告健康風險評估審查辦法，預告1至2個月後實施，等於最快今年7月加熱菸即有管道可合法來台販售。

吳昭軍今出席大專院校菸害防制成果發表會活動，會後接受訪問指出，世界衛生組織（WHO）將加熱菸認定為菸品，我國也將其視為菸品納管。不過加熱菸屬於新型菸品，相較傳統菸草，目前國際上對於加熱菸的健康風險研究資料稍顯不足，因此希望在加熱菸上市前，用「健康風險評估」審查，要求菸商提出加熱菸研究報告，包括菸草製作流程、添加物質、加熱載具、製造包裝等，都必須送審。

吳昭軍表示，國健署將成立審查委員會，由國內毒物學、公共衛生學、醫學領域等專家組成，進行菸品上市前審查，若審查不符合規定，不會允許加熱菸上市，審查過程也完全尊重專家意見，來做後續決定。

吳昭軍表示，健康風險評估審查辦法必須有母法授權，因此希望母法第7條中，能制定授權主管機關訂定健康風險評估審查機制，若母法通過後，國健署亦將同步公告審查辦法，預告1至2個月時間，徵求各方給予意見，制定出審查細節。

日前立院衛環委員會要求國健署在3個月內搜集國內外對於加熱菸風險評估報告，吳昭軍表示，委員不是要求3個月內提出審查辦法，審查辦法必須建立在母法之上，若連母法都沒有授權，國健署也難以執行。「希望越早通過越好啦！」

他表示，國健署在無法源情況，新型菸品管理、稽查、輔導業者等「我們真的無法可管」，恐造成社會氾濫，希望法源授權讓政府能依法處理。

吳昭軍於活動中致詞表示，國健署對於菸害防制不遺餘力，若孩童越早接觸到菸品，從吸菸到吸毒都可能發生，對身體危害相當嚴峻。此次修法「菸防法」，擴大到各級學校全部禁菸，也將罰則提高，盼透過修法有法源依據，管理新型菸品猖獗亂象。

教育部綜規司副司長王明源表示，日前調查國內150多間大專院校，近一半校內仍設有吸菸區，待「菸防法」修法通過，校內必須撤掉吸菸區，但撤掉吸菸區並不代表學生吸菸行為就會消失，也不能把學生趕到校門口、走道抽菸，希望學校及早因應配套措施及輔導、溝通，或觀摩其他學校做法，持續建立無菸校園。

國立台灣師範大學教育學院院長陳學志指出，吸菸對健康危害眾所皆知，但青少年、兒童有時難抗拒同儕壓力，走上吸菸不歸路，而忽略自己的健康，「你不養生，明天就養醫生」，且許多成癮問題與壓力、內在心理不平靜相關，過去一項研究，請受試者進入到密室中，不能攜帶手機及任何物品，測試他能忍受無聊多久，室內則放有100伏特電擊器。結果顯示，許多人按耐不住無聊，15分鐘內竟有人跑去按電擊器「19次」，顯示「無聊比電擊器還可怕」。

陳學志指出，人總尋求外在物質，但其實尋求內心安定，就不必靠外在物質麻痺自我。菸害防制工作上，從內心自我把持，更重要是了解快樂、幸福所在及來源，台師大今年成立成癮防治學位學程，結合生科系所、化學系、運動休閒促進及心輔系等，跨單位培養專業人才，處理現代人物質成癮問題，系所剛成立旋即招生爆滿，顯現社會需求相當大。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康