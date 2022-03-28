2022吳淡如最推薦投資 連孔劉都搶著跨海代言？！

撰文 / 蔡欣

什麼樣的投資保單，讓知性女作家、存款最多男主持都選它？知名作家吳淡如近年來透過聰明投資理財，慎選投資標的，為下半人生增添保障。主持人梁赫群近期因「台灣孔劉」造型翻紅，更是演藝圈公認「存款最多」的男人。兩人被驚爆，最近都瘋搶相同的投資保單？

吳淡如的投資哲學：維持青春完美狀態
即便已近花甲之年，但吳淡如依然活力滿滿，經營Podcast、跑馬拉松、開Youtube頻道教投資理財…維持青春完美的狀態，完全看不出老態，背後藏著「人生沒有什麼比健康更重要」的感慨。

「賺再多錢，沒了健康什麼都沒有了！」為了讓身體機能維持青春，除了多運動、飲食均衡，吳淡如選擇透過每天一包「DV麗彤生醫NMN」來補充日常活力。

▲吳淡如認為對中年人來說，高機能的營養品是不可或缺的。 圖／麗彤生醫 提供
▲吳淡如認為對中年人來說，高機能的營養品是不可或缺的。 圖／麗彤生醫 提供

「DV麗彤生醫NMN」以400mg高含量的日本青花菜芽萃取物，特有液態劑型高濃度關鍵技術，以小分子幫助人體在短時間內吸收，其中添加「黃金果沙棘」、「荔枝綠茶多酚」、「D-核醣」等三大營養成分，有助於補充豐富維生素及膳食纖維，維持消化道機能及改變菌叢生態，由內而外調整出好體質，提升保護力，啟動健康循環，幫助吳淡如用活力開啟每一天、由內而外光鮮亮麗。

「台灣孔劉」梁赫群：穩扎穩打守住精、壯、力
主持人梁赫群被公認為是台灣演藝圈存款最多的男藝人，很多人好奇他的投資之道？事實上，他的理財觀念保守，座右銘是「能不花錢就不花錢！」，有真人版「小氣財神」之稱。近期他瘦身有成，50歲還被封「台灣孔劉」，其實就與他的投資有道有密切關係。

「提前投資青春，就是最好的保單！」梁赫群透露，演藝圈競爭激烈，「大叔」想狠甩一群小鮮肉，保健補充永遠不嫌早，精打細算的他，做足研究後，決定透過每日一包「DV麗彤生醫NMN」，維持自身的精、壯、力 。

▲「台灣孔劉」梁赫群響應吳淡如的號召，開始以麗彤生醫NMN投資青春。 圖／麗彤生醫 提供
▲「台灣孔劉」梁赫群響應吳淡如的號召，開始以麗彤生醫NMN投資青春。 圖／麗彤生醫 提供

NMN全名為β-煙酰胺單核苷酸，在營養素中屬於維生素B3家族，是國際間許多顯貴名人指定補充的保健秘方。經研究，NMN可幫助鞏固青春狀態，激活人體大多數的代謝活動，是維持健康活力的重要關鍵營養素。「DV麗彤生醫NMN」以合理的價格及優越的品質，讓小氣財神梁赫群心甘情願提前投資，有自信就算60歲也還可以繼續扮台灣孔劉！

圖／麗彤生醫 提供
圖／麗彤生醫 提供

台韓天后天王重磅雙代言：青春保單
NMN幫助鞏固青春狀態，在國際間相當炙手可熱，各大生技公司爭相投入研發相關產品，「DV麗彤生醫NMN」每天15ml幫助煥活青春因子，補充健康活力。

「吳淡如x梁赫群」重磅雙代言「DV麗彤生醫NMN超能飲」，是台韓天后天王嚴格把關的產品，提早投資青春保單，保體力、保思緒、保年輕，50歲依然可以當男神、60歲可以當天后，擁有健康才是大富足。

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